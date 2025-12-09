Nhận tin tố giác, cảnh sát lần theo chuỗi cung ứng triệt phá đường dây sản xuất hàng giả lớn nhất ngành xe đạp: Thu giữ lượng lớn khung, bánh xe, ghi đông giả, tổng trị giá hơn 42 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc vừa triệt phá hai cơ sở sản xuất linh kiện xe đạp giả có quy mô lớn, thu giữ lượng hàng hóa bất hợp pháp ước tính hơn 1,6 triệu USD. Đây được xem là vụ bắt giữ hàng giả lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành xe đạp tính đến nay.

Theo thông tin từ Specialized và nền tảng thương mại điện tử AliExpress, chiến dịch trên được triển khai sau khi hãng xe đạp Mỹ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về chất lượng của một số sản phẩm mang thương hiệu Specialized được rao bán trên AliExpress. Sau khi tiếp nhận cảnh báo, nền tảng này đã phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc truy vết chuỗi cung ứng, từ đó lần ra hai cơ sở sản xuất hàng giả.

Kết quả điều tra cho thấy các cơ sở này đã sản xuất hàng trăm bộ phận và khung xe đạp giả, trong đó có khung, ghi đông và bánh xe Specialized Roval. Lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn hàng hóa, bao gồm khung Specialized Tarmac SL8 giả trị giá khoảng 1,1 triệu USD, 9.500 bộ tem, cốt yên, phuộc, ghi đông và bánh xe. Ngoài ra, nhiều sản phẩm giả của các thương hiệu nổi tiếng khác như Pinarello, Cannondale, Cervelo và Trek cũng được phát hiện.

AliExpress cho biết tổng giá trị thị trường của số hàng bị thu giữ có thể vượt 1,6 triệu USD. Nền tảng này cảnh báo sản phẩm xe đạp giả mạo không chỉ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Specialized từng kiểm tra một số mũ bảo hiểm và khung xe đạp giả, kết quả cho thấy nhiều sản phẩm không đạt chuẩn, thậm chí có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho người dùng.

Ông Andrew Love, Giám đốc Bảo vệ Thương hiệu Toàn cầu của Specialized, nhấn mạnh nạn hàng giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm chính hãng. Ông đánh giá vụ triệt phá lần này là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nền tảng thương mại điện tử trong chống lại hoạt động sản xuất và phân phối hàng giả.

Năm 2025, AliExpress tăng cường nỗ lực xử lý hàng giả trên nền tảng, hợp tác với hơn 20 thương hiệu toàn cầu và hỗ trợ thu giữ tổng cộng hơn 30 triệu USD hàng hóa vi phạm. Riêng trong cuộc điều tra diễn ra hồi tháng 3, bảy cá nhân đã bị bắt giữ và truy tố, đánh dấu chiến dịch lớn nhất từng liên quan đến thương hiệu Specialized.