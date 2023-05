Nhận tin xấu, cổ phiếu Tập đoàn Hoà Bình liên tục giảm sàn

Nhóm VN30 có 20 cổ phiếu tăng giá, áp đảo số mã giảm là 7 cổ phiếu. VCB, VHM dẫn dắt thị trường, trong đó VCB là đầu kéo tích cực nhất, đóng góp hơn 2,5 điểm cho VN-Index. Đóng cửa phiên giao dịch, VCB tăng 2,4% lên 95.000 đồng/cổ phiếu. Ở vị trí thứ 2, VHM đóng góp hơn 1,7 điểm cho chỉ số chính, đóng cửa tăng 3% lên 55.000 đồng/cổ phiếu. Các mã GAS, FPT, VIB, CTG, TCB, BCM, HPG… củng cố thêm đà tăng cho chỉ số chính.

Sắc xanh cũng chiếm ưu thế ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là 2 ngành lớn như ngân hàng, bất động sản. Ở nhóm ngân hàng, trên sàn HoSE, VIB tăng mạnh nhất 3,1%, theo sau là VCB tăng 2,4%. Các mã LPB, TCB, CTG, MBB… tăng trên dưới 1%. Ở chiều ngược lại, BID, SHB, HDB giảm nhẹ dưới tham chiếu.

Tại nhóm công ty chứng khoán, sắc xanh bao phủ hơn 20 cổ phiếu. Dòng tiền ưu ái cổ phiếu chứng khoán, SSI thanh khoản cao thứ 2 toàn thị trường, đạt hơn 617 tỷ đồng. Nhóm thanh khoản cao còn có nhiều đại diện khác của ngành chứng khoán, như VCI (414 tỷ đồng), VND (298 tỷ đồng), VIX (219 tỷ đồng)…

Trong khi đó, nhóm bất động sản, xây dựng giao dịch không mấy khả quan. DIG giảm sàn, áp lực bán dâng cao, đẩy giá trị giao dịch lên hơn 682 tỷ đồng, mức cao nhất toàn sàn. Nhiều mã như PDR, DXG, CEO,HTN… cũng giảm giá. Đà tăng của các cổ phiếu nhỏ trong ngành cũng “nguội” đi đáng kể.

PDR giảm giá trong bối cảnh ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa đăng ký bán ra 18,76 triệu cổ phiếu PDR nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương pháp thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 22/5 – 20/6. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Vũ tại PDR sẽ xuống còn 0,37% vốn điều lệ công ty, tương đương 2,46 triệu cổ phần.

Trong nhóm xây dựng, HBC tiếp tục giảm mạnh, đóng cửa xuống sát giá sàn, ở mức 8.040 đồng/cổ phiếu. Hôm qua, cổ phiếu thậm chí đã giảm sàn. Diễn biến tiêu cực của HBC bắt đầu từ khi HoSE đưa cổ phiếu sang diện hạn chế giao dịch. HBC chỉ được giao dịch phiên chiều, từ ngày 23/5.

Nguyên nhân do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời, cổ phiếu này tiếp tục được theo dõi ở diện kiểm soát do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,87 điểm (0,74%) lên 1.068,31 điểm. HNX-Index tăng 0,15 điểm (0,07%) lên 213,01 điểm. UPCoM-Index tăng 0,34 điểm (0,42%) lên 80,91 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ, giá trị khớp lệnh HoSE hơn 11.300 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 135 tỷ đồng, vẫn giải ngân mạnh nhất vào HPG, kế tiếp là VHM, KDH, VND, GAS…