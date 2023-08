Nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp thành công

Mới đây, bên cạnh giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Châu Á" lần thứ 4, FWD Việt Nam còn được đạt giải thưởng "Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất 2023" do HR Asia trao tặng. Trước đó, FWD Việt Nam cũng được bầu chọn là "Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn Nhân lực Hạnh phúc" năm 2022. Điều gì khiến một doanh nghiệp bảo hiểm trẻ như FWD lại được người lao động quan tâm và đánh giá cao như vậy?



Văn hoá chăm sóc để hạnh phúc



Là doanh nghiệp luôn gắn liền với đổi mới, FWD chú trọng duy trì môi trường làm việc cởi mở và chăm sóc để nhân viên thể hiện cá tính, tài năng và cùng tạo nên những thay đổi đột phá cho ngành bảo hiểm.

Việc tiếp nhận và lắng nghe ý kiến phản hồi của nhân viên là một trong những hoạt động trọng yếu hàng năm để công ty cải tiến và thay đổi vì một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, qua đó đảm bảo mỗi nhân viên đều được được thấu hiểu, được chăm sóc và được trân quý trong hành trình gắn kết tại công ty.

Để làm được điều này, FWD đã triển khai Chiến lược An Sinh FWD LiveLife với nhiều đổi mới thông qua các chuỗi hoạt động chia sẻ tương tác với 5 chủ đề chính: Mục đích & Ý nghĩa, Sức khỏe cảm xúc, Sức khỏe tài chính, Sức khỏe thể chất và Gắn kết xã hội.

FWD chú trọng duy trì môi trường làm việc cởi mở và chăm sóc để đảm bảo nhân viên có một tinh thần thoải mái khi làm việc.

Bên cạnh đó, các hoạt động mang tinh thần Sống đầy của thương hiệu như FWDBack2School, FWDChill, #GrabADrink and enjoy with #YourBestFriends… không chỉ nâng cao mức độ kết nối mà còn lan tỏa năng lượng tích cực trong công việc cũng như cuộc sống.



FWD cũng duy trì các cuộc nói chuyện "vượt cấp" để đội ngũ quản lý cấp cao có thể hiểu được những thách thức và kỳ vọng của nhân viên và có những hỗ trợ cần thiết. Đây chính là nỗ lực của FWD để giúp các nhân viên có một tinh thần thoải mái khi làm việc.

Khơi nguồn sự sáng tạo trong mỗi người

Nhân viên FWD được khuyến khích phát huy tối đa sự sáng tạo, dám nghĩ khác, làm khác, không phân biệt cấp bậc, phòng ban. Nhờ đó, mọi ý tưởng đều được lắng nghe, ghi nhận và cân nhắc triển khai. Điều này giúp FWD trở nên khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường và vượt ra khỏi những phương thức kinh doanh lối mòn.

Hàng loạt các chương trình như Springboard Innovation Challenge, Futurewise University, Futurewise Foundation, C@Connect workshops, Manager Essentials, HR for non-HR dành cho Cấp Quản lý hay chuỗi chương trình học tập cho toàn nhân viên như Customer Experience, Nuture Your Career, iDevelop (Tự học theo nhu cầu với chi phí do công ty hỗ trợ), LOMA… đã được triển khai để khuyến khích văn hoá sáng tạo tại FWD.

Nhân viên FWD được khuyến khích phát huy tối đa sự sáng tạo, dám nghĩ khác, làm khác, giúp FWD trở nên khác biệt trên thị trường.

Đặc biệt, FWD còn tổ chức sáng kiến The Experience Day (TED) giúp nhân viên có cơ hội trải nghiệm công việc ở các phòng ban khác nhằm gia tăng gắn kết và thúc đẩy tinh thần học hỏi và phát huy sự sáng tạo cho nhân viên.



Số hoá trải nghiệm cho nhân viên

Việc chuyển đổi môi trường làm việc từ truyền thống sang kỹ thuật số với mức độ tương tác và cá nhân hoá cao tại FWD không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc mà còn giúp nhân viên có những trải nghiệm tích cực.

Thông qua ứng dụng FWD 5C, FWD tạo điều kiện để nhân viên lan tỏa và phát huy các giá trị 5C (Cam kết, Cải tiến, Chủ động, Cởi mở và Chăm sóc) bằng cách gửi lời cảm ơn và tặng điểm thưởng đến đồng nghiệp – những "đại sứ 5C" chỉ với vài thao tác đơn giản trên thiết bị di động.

Bên cạnh đó, FWD cũng đã số hoá trải nghiệm của nhân viên qua nền tảng iHR để tối ưu hóa việc lưu trữ, quản lý và truy cập thông tin trên hệ thống cũng như hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của nhân viên về các hoạt động và phúc lợi thông qua dự án HR Chatbot PICCO.

Với những nỗ lực không ngừng, FWD được đánh giá là môi trường làm việc lý tưởng giúp người lao động cảm thấy hạnh phúc, gắn kết, tự tin phát triển để khai mở nguồn lực nội tại và cùng nhau thực hiện tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.