Nhân viên ngân hàng PGBank trình báo công an khi thấy giao dịch đáng ngờ của người phụ nữ SN 1979: Bạn trai hứa tặng 50.000 USD và 900 triệu đồng tiền vàng

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 9/10, Công an phường Long Biên kịp thời ngăn chặn một trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo khi được người quen qua mạng xã hội hứa tặng tiền và vàng từ nước ngoài. Qua tuyên truyền, giải thích, người dân đã nhận diện thủ đoạn lừa đảo và dừng giao dịch chuyển tiền.

Kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo

Ngày 9/10/2026, Công an phường Long Biên tiếp nhận thông tin từ Phòng giao dịch Thạch Bàn, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank), địa chỉ 185 Thạch Bàn, phường Long Biên, Hà Nội, về một khách hàng có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền đáng ngờ.

Cán bộ Công an phường Long Biên tuyên truyền, ngăn chặn, bảo vệ tài sản cho chị L.T.B.D. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định người này là chị L.T.B.D (SN 14/11/1979; HKTT: Tổ dân phố Cự Đồng, phường Long Biên), đang là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Sài Đồng B. Trước đó, chị làm quen với một người đàn ông nước ngoài qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, người đàn ông hứa gửi tặng chị 50.000 USD cùng số vàng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Để nhận số quà trên, chị được yêu cầu chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định, với lý do thanh toán phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhận thấy dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, Công an phường Long Biên đã kịp thời tuyên truyền, phân tích những điểm bất thường trong yêu cầu chuyển tiền. Sau khi được giải thích, người dân đã dừng giao dịch và cam kết không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận quà từ nước ngoài

Các đối tượng lừa đảo thường làm quen với người dân qua mạng xã hội, tạo dựng lòng tin rồi hứa tặng tiền, vàng hoặc quà có giá trị lớn từ nước ngoài. Sau đó, chúng giả danh nhân viên hải quan, sân bay hoặc đơn vị vận chuyển, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để đóng thuế, phí nhận quà. Khi nhận được tiền, các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu chuyển thêm hoặc cắt đứt liên lạc.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với người lạ kết bạn qua mạng xã hội, đặc biệt là những lời hứa tặng quà, gửi tiền có giá trị lớn. Tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà từ người không quen biết; không truy cập đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng giao dịch và trình báo cơ quan Công an. Nếu đã chuyển tiền, nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin, không để lòng tin vào những lời hứa hấp dẫn trở thành kẽ hở để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



