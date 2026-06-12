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Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin

| | Xã hội

Nam nhân viên hệ thống Thế Giới Di Động ở Đà Nẵng lấy 28 iPhone đem bán và dùng thủ đoạn chiếm đoạt thêm 56 điện thoại khác, lấy tiền đầu tư Bitcoin.

Ngày 12-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường (SN 2001, trú phường Điện Bàn, TP Đà nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Bá Trường

Trước đó, ngày 8-5, Tổ công tác khu vực 3 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát hình sự đối tượng Trần Bá Trường đến tự thú về hành vi chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động của các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động.

Kết quả điều tra xác định, trong các ngày 5 và 6-5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống Thế Giới Di Động, Trường đã lén lấy 28 điện thoại iPhone mới xuất kho rồi mang ra ngoài tiêu thụ, chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Trường còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi trực tiếp liên hệ với nhiều nhân viên thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, gian dối thông báo có khách mua hàng.

Sau khi nhân viên tạo đơn bán hàng, Trường yêu cầu gửi mã QR trên hóa đơn để khách thanh toán. Nhận được mã QR, đối tượng sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để tự quét mã xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Khi tài khoản bán hàng hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập, sử dụng tài khoản thanh toán.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động của nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quá trình đấu tranh xác định, toàn bộ số tiền thu lợi từ việc bán 84 điện thoại di động, Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng, dẫn đến thua sạch.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã truy vết, thu hồi được 3 điện thoại di động liên quan vụ án; đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại để thu hồi cho bị hại.

Theo Trần Thường

Người lao động

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