Nhật Bản đón hung tin

10-01-2026 - 13:39 PM | Tài chính quốc tế

Theo thông tin từ Nikkei, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến đất hiếm sang Nhật Bản, bao gồm cả những sản phẩm không dùng cho mục đích quân sự.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản, làm gia tăng áp lực trong các tranh chấp song phương.

Đầu tuần này, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ thắt chặt hạn chế xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản. Chúng bao gồm hàng hóa hoặc công nghệ có ứng dụng dân sự và quân sự. Lệnh này bao gồm việc cấm tất cả các mặt hàng xuất khẩu có thể tăng cường khả năng quân sự của Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông trao đổi với phóng viên rằng “người tiêu dùng bình thường sẽ không bị ảnh hưởng”.

Việc kiểm soát xuất khẩu đã tạo ra những thách thức khi các công ty xin phép xuất khẩu sang Nhật Bản nhưng bị chính quyền Trung Quốc từ chối.

Một số trường hợp được chính quyền chấp nhận đơn xin xuất khẩu nhưng mất nhiều thời gian hơn bình thường để xét duyệt. Căng thẳng leo thang kể từ đầu tháng 11, khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công thì có thể được coi là "một tình huống đe dọa sự sống còn của Nhật Bản". Bắc Kinh cho rằng đây là một nhận xét có tính “khiêu khích”.

Tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 8/1 rằng hai nhà xuất khẩu Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế vận chuyển các nguyên tố đất hiếm nặng như dysprosium cũng như nam châm chứa đất hiếm cho các công ty Nhật Bản.

Một số nguồn thạo tin trong ngành của Nikkei cho biết việc thắt chặt xuất khẩu thậm chí đã bắt đầu trước khi có thông báo.

Các nhà chức trách Trung Quốc đang kiểm soát nghiêm ngặt người sử dụng cuối và các sản phẩm liên quan đến đất hiếm được dùng ra sao. Điều này đã gây khó khăn cho việc cấp giấy phép xuất khẩu, ngoại trừ trường hợp sản phẩm được tinh chế tại Nhật Bản và tái xuất khẩu sang Mỹ, hoặc khi chúng được sử dụng bởi một số công ty Nhật Bản nhất định.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết: “Sau khi các quy định được thắt chặt, việc sàng lọc có thể trở nên nghiêm ngặt hơn. Và có khả năng giấy phép xuất khẩu sẽ được cấp ít hơn”.

Theo Nikkei Asia

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

