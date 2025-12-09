Nhật Bản động đất mạnh nửa đêm, cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 8-12, cách bờ biển khoảng 70 km và ở độ sâu khoảng 53 km.

Người dân địa phương được yêu cầu sơ tán càng nhanh càng tốt vì sóng thần có thể ập đến nhiều lần.

Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng cũng được khuyến cáo tránh xa bờ biển và cửa sông vì nước có thể tràn bờ.

Trận động đất xảy ra cách Misawa, Nhật Bản 84 km về phía Đông và cảnh báo được ban bố ở Hokkaido, Aomori, Iwate khi khả năng sóng thần cao 3 m đang hướng về phía bờ biển.

Theo cảnh báo, sóng thần có thể cao tới 3 m đang hướng tới bờ biển các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate.

Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa trong khu vực, nơi từng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 9 độ vào tháng 3-2011.

Theo tờ Metro, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp đã được thành lập trước khi sóng thần đổ bộ: "Chúng tôi đặt tính mạng người dân lên hàng đầu và làm mọi thứ có thể”.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ban bố cảnh báo sóng thần nguy hiểm có thể được nhìn thấy trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn, ảnh hưởng đến cả bờ biển Nga và Nhật Bản.



Nhà chức trách tại các nhà máy xử lý nhiên liệu hạt nhân đang nỗ lực xác định xem có bất kỳ bất thường nào do trận động đất gây ra hay không. Đài NHK cho biết cho đến nay vẫn chưa có thay đổi nào về chỉ số đo lường mức độ phóng xạ tại các trạm giám sát xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Sóng thần 40 cm



Sau đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi nhận hai đợt sóng thần cao 40 cm. Đợt sóng đầu tiên ập vào một cảng ở phía Bắc Aomori, nơi có TP Misawa, lúc 23 giờ 43 phút. Đến 23 giờ 50 phút, một đợt sóng khác đã ập vào thị trấn Urakawa thuộc vùng Hokkaido.

Đài NHK dẫn lời một nhân viên khách sạn tại TP Hachinohe, tỉnh Aomori cho biết đã có một số người bị thương, đồng thời phát sóng những hình ảnh trực tiếp cho thấy mảnh kính vỡ nằm rải rác trên đường phố.

Các công ty điện lực cho biết không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực do Điện lực Tohoku và Điện lực Hokkaido vận hành. Tuy nhiên, Điện lực Tohoku cho biết hàng ngàn người sống trong cảnh mất điện. Rung chấn cũng được cảm nhận rõ tại trung tâm phía Bắc Sapporo, nơi chuông cảnh báo trên điện thoại thông minh của người dân đồng loạt vang lên.

Một phóng viên của đài NHK tại Hokkaido mô tả mặt đất rung lắc mạnh theo phương ngang trong khoảng 30 giây khiến anh không thể đứng vững khi động đất xảy ra.