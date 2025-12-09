Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản động đất mạnh nửa đêm, cảnh báo sóng thần

09-12-2025 - 06:42 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh báo sóng thần được ban bố ở khu vực bờ biển phía Đông Nhật Bản sau trận động đất mạnh 7,6 độ vừa xảy ra ngày 8-12.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 8-12, cách bờ biển khoảng 70 km và ở độ sâu khoảng 53 km.

Người dân địa phương được yêu cầu sơ tán càng nhanh càng tốt vì sóng thần có thể ập đến nhiều lần.

Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng cũng được khuyến cáo tránh xa bờ biển và cửa sông vì nước có thể tràn bờ.

Nhật Bản động đất mạnh nửa đêm, cảnh báo sóng thần - Ảnh 1.

Trận động đất xảy ra cách Misawa, Nhật Bản 84 km về phía Đông và cảnh báo được ban bố ở Hokkaido, Aomori, Iwate khi khả năng sóng thần cao 3 m đang hướng về phía bờ biển.

Theo cảnh báo, sóng thần có thể cao tới 3 m đang hướng tới bờ biển các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate.

Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa trong khu vực, nơi từng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 9 độ vào tháng 3-2011.

Theo tờ Metro, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp đã được thành lập trước khi sóng thần đổ bộ: "Chúng tôi đặt tính mạng người dân lên hàng đầu và làm mọi thứ có thể”.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ban bố cảnh báo sóng thần nguy hiểm có thể được nhìn thấy trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn, ảnh hưởng đến cả bờ biển Nga và Nhật Bản.

Nhà chức trách tại các nhà máy xử lý nhiên liệu hạt nhân đang nỗ lực xác định xem có bất kỳ bất thường nào do trận động đất gây ra hay không. Đài NHK cho biết cho đến nay vẫn chưa có thay đổi nào về chỉ số đo lường mức độ phóng xạ tại các trạm giám sát xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Sóng thần 40 cm

Sau đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi nhận hai đợt sóng thần cao 40 cm. Đợt sóng đầu tiên ập vào một cảng ở phía Bắc Aomori, nơi có TP Misawa, lúc 23 giờ 43 phút. Đến 23 giờ 50 phút, một đợt sóng khác đã ập vào thị trấn Urakawa thuộc vùng Hokkaido.

Đài NHK dẫn lời một nhân viên khách sạn tại TP Hachinohe, tỉnh Aomori cho biết đã có một số người bị thương, đồng thời phát sóng những hình ảnh trực tiếp cho thấy mảnh kính vỡ nằm rải rác trên đường phố.

Các công ty điện lực cho biết không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực do Điện lực Tohoku và Điện lực Hokkaido vận hành. Tuy nhiên, Điện lực Tohoku cho biết hàng ngàn người sống trong cảnh mất điện. Rung chấn cũng được cảm nhận rõ tại trung tâm phía Bắc Sapporo, nơi chuông cảnh báo trên điện thoại thông minh của người dân đồng loạt vang lên.

Một phóng viên của đài NHK tại Hokkaido mô tả mặt đất rung lắc mạnh theo phương ngang trong khoảng 30 giây khiến anh không thể đứng vững khi động đất xảy ra.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới, với ít nhất 5 phút lại có một cơn địa chấn.

Nằm trên "Vành đai lửa", chuỗi các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh Thái Bình Dương, Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% tổng số các trận động đất mạnh từ 6 độ trở lên trên toàn thế giới.

Philippines: Động đất mạnh 6,9 độ richter, ít nhất 27 người tử vong

Theo Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed 'đi trên dây'

Fed 'đi trên dây' Nổi bật

GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu?

GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu? Nổi bật

Hai quốc gia thành viên tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

Hai quốc gia thành viên tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

09:57 , 09/12/2025
Nhật Bản ra cảnh báo chưa từng có sau trận động đất - sóng thần nửa đêm

Nhật Bản ra cảnh báo chưa từng có sau trận động đất - sóng thần nửa đêm

09:46 , 09/12/2025
Mỹ cho phép xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc

Mỹ cho phép xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc

08:35 , 09/12/2025
Số dư không mong đợi ở Nhật Bản

Số dư không mong đợi ở Nhật Bản

08:21 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên