Nhật Bản nỗ lực hạ giá gạo

Động thái này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng đang vật lộn với giá gạo đã tăng hơn 50% trong những tháng gần đây.

Trao đổi với báo giới ngay trước khi quyết định được công bố, ông Eto nhấn mạnh chính phủ thường không can thiệp vào thị trường nhưng lần này phải làm vậy vì "giá gạo tăng quá cao đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân".

Theo khảo sát của chính phủ, giá bán lẻ trung bình gần đây nhất của một bao gạo 5 kg tại Nhật Bản là 3.688 yen (24 USD), tăng mạnh so với mức giá 2.023 yen của năm ngoái.

Chính phủ Nhật Bản trước đây từng mở kho gạo dự trữ sau các thảm họa thiên nhiên hoặc mất mùa nhưng đây là lần đầu tiên họ can thiệp thị trường do các vấn đề phân phối, theo tờ The Guardian.

Gạo dự trữ trong kho chính phủ tại tỉnh Fukushima - Nhật Bản. Ảnh: KYODO

Truyền thông địa phương đưa tin lượng gạo dự trữ của Nhật Bản giảm sau khi nhiệt độ cao kỷ lục ảnh hưởng đến vụ mùa năm 2023. Năm ngoái, gạo dự trữ tiếp tục giảm, một phần do số lượng du khách kỷ lục khiến lượng gạo tiêu thụ tăng theo.

Nguồn cung cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng "mua sắm hoảng loạn" sau các cảnh báo về bão và động đất, buộc một số nhà bán lẻ phải hạn chế bán hàng.

Những diễn biến kể trên khiến giá gạo không ngừng leo thang từ mùa hè năm ngoái. Mặc dù sản lượng thu hoạch năm 2024 cao hơn 180.000 tấn so với mức 6,79 triệu tấn của năm 2023 nhưng các nhà phân phối lại thu mua được ít hơn.

Theo hãng tin Kyodo, có nhiều đồn đoán rằng nông dân và các thương buôn đang "neo" gạo để chờ giá tăng thêm.

Dự kiến 210.000 tấn gạo kể trên sẽ được bán cho các nhà bán sỉ vào giữa tháng 3, sau đó ra thị trường vào đầu tháng 4. Báo Asahi cho biết Nhật Bản có thể "xả" khoảng 1 triệu tấn gạo dự trữ từ khoảng 300 cơ sở trên cả nước.

Bộ Nông nghiệp nước này mua khoảng 200.000 tấn gạo mỗi năm để dự trữ khẩn cấp và lưu trữ trong 5 năm trước khi bán ra, chủ yếu làm thức ăn cho gia súc.

Nhật Bản bắt đầu dự trữ gạo từ năm 1995 sau đợt mất mùa nghiêm trọng 2 năm trước đó, gây ra tình trạng mua gạo hoảng loạn.