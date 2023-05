Nhật Bản ‘rót’ hàng tỷ USD vào Thanh Hóa

Thanh Hóa hiện có 17 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 6,6 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư FDI và đang là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất trong nguồn vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, một số dự án quy mô lớn đã đưa vào hoạt động, trở thành hạt nhân, tạo tác động lan tỏa trong tỉnh, khu vực và cả nước, như: Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng mức đầu tư trên 9,3 tỷ USD, Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 có tổng mức đầu tư 2,8 tỷ USD và nhiều dự án quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ năm 1997 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thực hiện 10 chương trình, dự án ODA với tổng vốn 45,5 triệu USD. Ngoài viện trợ ODA, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện 24 dự án viện trợ về các lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục với ngân sách trung bình mỗi dự án khoảng 89.000 USD. Bên cạnh hợp tác phát triển kinh tế, từ năm 2016 đến nay, Thanh Hóa đã có gần 14 nghìn tu nghiệp sinh sang tu nghiệp tại các xí nghiệp của Nhật Bản, trong ngành nghề dệt, may công nghiệp, lắp ráp điện tử, gia công cơ khí, chế biến, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng...

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc

Ông Hayashi Motoo, Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, cho biết mối quan hệ Việt - Nhật đang là mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh của Châu Á

Năm 2022, khách du lịch Nhật Bản đến Thanh Hóa đạt 53 nghìn lượt, chiếm 21,6% tổng lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch đạt 17,7 triệu USD, chiếm 24,7% tổng doanh thu từ khách du lịch quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Hiện nay, tỉnh Thanh Hoá đã thành lập Bộ phận Hỗ trợ Nhật Bản; kiện toàn bộ máy Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục quan tâm nghiên cứu đầu tư, tăng cường hợp tác toàn diện với tỉnh Thanh Hóa, nhất là các lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, về giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, ông Hayashi Motoo, Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, cho biết mối quan hệ Việt - Nhật đang là mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh của Châu Á và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng… Đặc biệt, sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế đạt được những thành quả đáng kể. Số lượng các doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản lên tới con số 2.000, chiếm tỉ lệ cao nhất châu Á và tăng gấp 3 lần so với 15 năm gần đây. Khu Kinh tế Nghi Sơn được trang bị hệ thống cảng biển hiện đại và kết nối hạ tầng thuận tiện, có nguồn tài nguyên du lịch hết sức phong phú. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều tiềm năng hợp tác về mặt kinh tế du lịch với Nhật Bản...