Nhật Bản tung gói kích thích kinh tế lớn

Chính phủ Nhật Bản ngày 22-11 đã phê duyệt gói kích thích kinh tế trị giá 39.000 tỉ yen (khoảng 6,4 triệu tỉ đồng) trong bối cảnh lạm phát do đồng yen suy yếu tiếp tục gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng.

Gói kích thích kinh tế này gồm các biện pháp thúc đẩy tăng lương bền vững, đầu tư vào ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng phát tiền mặt cho các hộ gia đình thu nhập thấp, nối lại trợ cấp cho hóa đơn gas và điện từ tháng 1-2025 nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trước việc giá hàng hóa tăng cao.

Đáng chú ý, trong gói hỗ trợ này, theo hãng tin Kyodo, chính quyền Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết tăng thu nhập khả dụng bằng cách nâng mức thu nhập miễn thuế.

Cuộc họp diễn ra tại văn phòng thủ tướng ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 22-11. Ảnh: KYODO

Nhìn chung, khoảng 12.700 tỉ yen sẽ được Nhật Bản dùng để đối phó lạm phát do chi phí tăng cao. Bên cạnh đó, khoảng 19.100 tỉ yen được phân bổ để thực hiện các biện pháp kích thích nền kinh tế. Khoảng 7.200 tỉ yen được dành cho các biện pháp bảo đảm an ninh và an toàn công cộng.

Nhật Bản đặt mục tiêu đưa nền kinh tế trở lại con đường tăng trưởng bền vững với gói hỗ trợ tài chính nói trên. Trước đó, nước này ghi nhận quý III/2024 tiếp tục tăng trưởng.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết gói kích thích mới dự kiến hạ giá tiêu dùng xuống khoảng 0,3 điểm %, trong lúc thúc đẩy GDP tăng 1,2 điểm % hằng năm.

Chính phủ ông Ishiba cũng sẽ nỗ lực thông qua ngân sách bổ sung 13.900 tỉ yen cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2025 khi quốc hội dự kiến họp bất thường vào ngày 28-11-2024.