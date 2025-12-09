Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhật Bản vừa thu được 21.894 tỷ nhưng không ai mong muốn

09-12-2025 - 17:20 PM | Tài chính quốc tế

Đây là số tiền kỷ lục được ghi nhận.

Một số tiền kỷ lục từ các tài sản thừa kế không người thừa nhận đã kết thúc trong ngân khố chính phủ Nhật Bản vào năm 2024.

Nguyên nhân là do dân số đang già hóa, số ca tử vong tăng vọt và ngày càng nhiều người kết thúc cuộc đời mà không có gia đình trực hệ.

Theo dữ liệu từ Tòa án Tối cao Nhật Bản, khoảng 129 tỷ yên tài sản vô thừa nhận đã chuyển vào kho bạc Nhật Bản trong năm 2024. Số tiền này tương đương khoảng 21.894 tỷ đồng Việt Nam.

Con số này gần gấp 4 lần mức 33,6 tỷ yên, tương đương khoảng 5.705 tỷ đồng Việt Nam, được ghi nhận vào năm 2013 khi các hồ sơ bắt đầu được lưu trữ.

Nhật Bản vừa thu được 21.894 tỷ nhưng không ai mong muốn- Ảnh 1.

Kho tàng tài sản không người thừa kế của Nhật Bản dường như phản ánh hai vấn đề song song: dân số đang suy giảm và tình trạng cô lập trong cộng đồng người cao tuổi.

Viện Nghiên cứu Nhật Bản (JRI) cho biết dân số Nhật Bản đã liên tục giảm kể từ khoảng năm 2009. Trong số những người lớn tuổi qua đời, ngày càng nhiều người chưa lập gia đình và không có người thân ruột thịt.

Số tài sản vô chủ đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Ông Koji Nambu, một đối tác tại công ty luật Miyake & Partners, cho biết số ca tử vong tăng lên mỗi năm có thể là một yếu tố.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy số ca tử vong ở Nhật Bản đã tăng mạnh vào năm 2022 và tiếp tục tăng vọt, đạt 1,6 triệu ca vào năm 2024. Ông Nambu cũng cho biết thêm, tỷ lệ lập di chúc tương đối thấp ở Nhật Bản cũng có thể đóng một vai trò trong vấn đề này.

Các thách thức về thừa kế đang gây khó khăn cho Nhật Bản trên diện rộng.

Một dấu hiệu rõ ràng nhất có lẽ là những ngôi nhà bị bỏ hoang, được gọi là akiya. Khoảng 9 triệu căn akiya đang trong tình trạng bỏ trống, bị những người chủ không có người thừa kế hoặc những người thân không muốn gánh nặng tài chính bảo trì để lại.

Bà Makiko Okamoto, Phó Trưởng phòng nghiên cứu tại JRI, cho rằng với tỷ lệ kết hôn giảm, việc thiếu người thừa kế có thể liên quan đến việc thiếu người thân ruột thịt và sự suy yếu của các mối quan hệ gia đình.

Tháp dân số của đất nước này cho thấy số lượng các thế hệ lớn tuổi ở phía trên đang tăng lên và cần được chăm sóc ngày càng nhiều.

Bà Okamoto cho biết: “Việc hỗ trợ những người thân cận nhất thường là tất cả những gì mọi người có thể làm được. Điều quan trọng đối với người cao tuổi không có gia đình là phải ủy thác mong muốn của họ cho ai đó từ trước.”

Nguồn: The Strait Times

Số dư không mong đợi ở Nhật Bản

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

nhật bản

