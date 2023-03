Nhiệt điện Vũng Áng 1 dồn sức cho ngày vận hành trở lại tổ máy 1

Ở thời điểm này, hàng trăm chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trong nước đang gấp rút hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cuối cùng cũng như việc chạy thử để đưa tổ máy 1 vận hành trở lại.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW (2 x 600 MW) đã đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 từ ngày 31/12/2014 và Tổ máy số 2 từ ngày 12/5/2015. Tính từ khi được công nhận vận hành thương mại (ngày 1/1/2015) đến hết ngày 30/6/2022, Nhà máy đã phát được 38,91 tỷ kWh điện.Với sự có mặt của nhà máy này, nguồn cung điện của miền Bắc vốn đang rất khó khăn đã được hỗ trợ không nhỏ.

Tháng 9/2021, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gặp sự cố kỹ thuật và phải tạm ngừng hoạt động. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác sửa chữa định kỳ kết hợp khắc phục tổ máy số 1.

Cuối tháng 1/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn tất việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với các nhà thầu cung cấp vật tư, dịch vụ sửa chữa hệ thống tuabin - máy phát. Theo đó, nhà thầu Toshiba Việt Nam cung cấp vật tư và nhà thầu PT.Sulzer (Indonesia) cung cấp dịch vụ khắc phục hư hỏng.

Đến ngày 5/4/2022, nhà thầu PT.Sulzer bắt đầu vận chuyển thiết bị từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đến Jakarta (Indonesia). Sau quá trình khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đến ngày 19/1/2023, nhà thầu đã vận chuyển thiết bị về đến Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Công tác tái lập, vận hành thử nghiệm các hệ thống bắt đầu từ ngày 5/2/2023. Hiện tại, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã thực hiện chạy thử đơn động các hệ thống, thiết bị như: dầu DO, khói gió, FGD, nước làm mát kín, nước tuần hoàn, băng tải xích cào…

Mấy ngày gần đây, hàng trăm chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trong nước luôn có mặt tại hiện trường để thực hiện công việc. Đặc biệt, các nhà thầu nỗ lực làm với cường độ công việc cao nhất với mục tiêu chạy thử nghiệm và hoàn thành công tác đại tu, dự kiến chính thức hòa lưới tổ máy số 1 vào ngày 15/3.

Bên cạnh chủ động công tác kỹ thuật, hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã xây dựng phương án nhập nguồn nhiên liệu để đảm bảo cho các tổ máy vận hành.

Nhà máy có cảng chuyên dụng để tiếp nhận than. Ngoài ra, với việc tăng cường phương án tiếp nhập than thông qua cảng quốc tế Lào - Việt, 2 kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với dung tích chứa 180.000 tấn/kho sẵn sàng nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện an toàn, ổn định và liên tục.

Một số hình ảnh tại Tổ máy 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 trước ngày hòa lưới:

Cán bộ kỹ thuật tập trung cho hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật còn lại của tổ máy 1. Ảnh: Trương Hoa

Cảnh bên trong của tổ máy 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: Trương Hoa

Các chuyên gia, bộ phận kỹ thuật trong và ngoài nước đang dồn dức cho việc vận hành lại nhà máy vào ngày 15/3 tới đây. Ảnh: Trương Hoa

Vị trí ống thông khí. Ảnh: Trương Hoa

Phần kỹ thuật còn lại hoàn thiện cho việc vận hành lại tổ máy. Ảnh: Trương Hoa

Công nhân tập trung cao độ nhất. Ảnh: Trương Hoa

Khu vực điều khiển trung tâm của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, nơi giám sát điều khiển toàn bộ thiết bị dây chuyển sản xuất điện 24/24. Ảnh: Trương Hoa

Các chuyên gian, cán bộ kỹ thuật trở về sau một ngày làm việc tại tổ máy 1. Ảnh: Trương Hoa