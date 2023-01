Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy



Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) nêu rõ “Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022”.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị “khai tử” và người dân có thể bỏ đi hoặc lưu giữ làm kỷ niệm.

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như CCCD, CMND, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Cụ thể, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường tuổi nghỉ hưu năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng, còn tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 56 tuổi.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Theo đó, mỗi năm, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

Trong một số trường hợp lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn… thì có thể về hưu sớm hơn 5 - 10 năm.

CSCĐ được mang vũ khí lên máy bay.

Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ được mang vũ khí lên máy bay



Luật Cảnh sát cơ động năm 2022, có hiệu lực ngày 01/01/2023 quy định, CSCĐ là lực lượng vũ trang thuộc Công an nhân dân, với chức năng là lực lượng “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang” bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động.

Đặc biệt, quy định mới về việc CSCĐ được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ trong trường hợp sử dụng tàu bay do cấp có thẩm quyền huy động riêng cho CSCĐ để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

CSCĐ cũng được quyền ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của CSCĐ trong phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay theo quy định…

Có thể từ chối mua bảo hiểm nhân thọ trong 21 ngày

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, đối với 2 loại bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe hợp đồng trên 1 năm, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng, bên mua có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Khi đó hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ, bên mua bảo hiểm được hoàn phí đã đóng sau khi trừ đi chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Có thể đăng ký BHYT, BHXH qua mạng.

Đăng ký BHYT, BHXH qua mạng



Theo Quyết định 3510/QĐ-BHXH, người dân chỉ tham gia BHYT thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Và chỉ áp dụng đối với hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Ngoài ra, Quyết định 3511/QĐ-BHXH cũng cho phép người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực tiếp cơ quan BHXH.