Nhiều chuyến bay bị chậm, khách chờ hàng tiếng ở sân bay Tân Sơn Nhất để về quê

Ngày 26-1, số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn rất cao. Sân bay dự kiến khai thác 984 chuyến bay, trong đó có 835 chuyến bay chở khách gồm cả quốc nội và quốc tế.

Tổng số khách dự kiến hơn 146.600 lượt người, trong đó khách đi xấp xỉ 95.000 lượt. Khách nội địa từ TP HCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc… hơn 66.000 lượt người, trong đó khách đến chỉ hơn 24.000 lượt.

Do lượng khách đi từ nhà ga quốc nội tăng cao nên các khu vực ở sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng nay đều đông nghẹt. Một số chuyến bay bị chậm vì lý do thời tiết, lý do khai thác của các hãng…

Khách về quê ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26-1

Phản ánh tới Báo Người Lao Động, nhiều hành khách cho biết đã chờ hàng giờ trước cửa khởi hành hoặc ở sân bay khi chuyến bay khởi hành chậm. Gia đình 5 người nhà chị Hạnh Thanh (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết chuyến bay đi Hà Nội chiều 25-1 (tức 26 Tết) của gia đình chị lịch khởi hành ban đầu là 11 giờ. Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 phút, cả nhà chờ ở sân bay mới bay.

"17 giờ 30 phút, nhà tôi mới hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Rất nhiều gia đình cũng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ khi các chuyến bay thông báo khởi hành muộn" – chị Thanh kể.

Một số hành khách khác cho biết ra tới sân bay mới biết chuyến bay khởi hành muộn hoặc dời liên tục 30 phút rồi 1 tiếng, 2 giờ.

Để nhanh chóng giải tỏa, hỗ trợ hành khách những ngày Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết riêng lực lượng đoàn viên thanh niên đã được tăng cường 100 người trong khung giờ từ 5 giờ tới 23 giờ

"Tôi lên máy bay ngồi cả tiếng mà máy bay không cất cánh, tiếp viên cũng không thông báo lý do. Cả máy bay chờ đợi, dù lúc ở sân bay đã chờ cả tiếng đồng hồ rồi" - chị Minh Thủy (ngụ quận 12) kể sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài tối 26 Tết, trễ khoảng 3 tiếng so với lịch ban đầu.

Không chỉ khách bay nội địa mà khách bay quốc tế cũng mất hàng giờ chờ nhập cảnh. Anh Quốc Ngọc (ngụ TP Hà Nội) cho biết anh vừa có chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam sau thời gian đi làm việc ở nước ngoài.

"Chuyến bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 13 giờ 30 phút nhưng khách đông, chờ đợi nhập cảnh đến tận 17 giờ tôi mới lên xe để về nhà" – anh Ngọc nói.