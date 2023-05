Nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng báo cáo lợi nhuận âm hoặc sụt giảm

Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết thuộc top đầu đã công bố kế hoạch kinh doanh âm hoặc sụt giảm lợi nhuận đáng kể. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 410 tỉ đồng với tổng doanh thu hợp nhất hơn 604 tỉ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là quý đầu tiên Novaland công bố lỗ từ khi lên sàn năm 2019.

Trong doanh thu từ bán hàng đạt gần 453 tỉ đồng của Novaland chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và Soho Residence; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 151 tỉ đồng.

Một trong những dự án của Novaland đang được tái khởi động trong quí này sau khi lần đầu báo lợi nhuận âm

Cũng sụt giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận quý I này, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát Đạt, Bùi Quang Anh Vũ đã phải giải trình. Theo đó, với lợi nhuận quý I này chỉ hơn 33,46 tỉ đồng, giảm gần 89% so cùng kỳ, ông Vũ lý giải do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh tại các dự án bất động sản không được thuận lợi. Trong khi quý 4/2022 vừa qua Phát Đạt cũng đã phải báo lỗ 229 tỉ đồng, với doanh thu chỉ chưa đến 15 tỉ đồng đều là thu từ cung cấp dịch vụ. Doanh thu chính từ chuyển nhượng đất, hàng hóa bất động sản đều bằng không.

Dòng tiền kinh doanh của các công ty bất động sản hiện nay đang âm khá nhiều. Lý do vì thanh khoản kém, hàng tồn kho nhiều. Điển hình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 189 tỉ đồng, giảm đến 66% so với cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh bất động sản công ty âm 532 tỉ đồng (cùng kỳ năm ngoái dương 784 tỉ đồng). Từ đó quý này, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ An Gia chỉ còn 4,6 tỉ đồng.

Cũng là quý giảm mạnh doanh thu và báo cáo lợi nhuận âm, của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh chỉ đạt 378 tỉ đồng doanh thu quý I/2023, giảm sâu 79% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế bị âm 117 tỉ đồng (cùng kỳ lãi 536 tỉ đồng). Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty này báo cáo lợi nhuận âm.

Là doanh nghiệp xây dựng bộc lộ nhiều khó khăn trong những năm qua, quý 1/2023, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) đã báo lỗ sau thuế 445 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 11 tỉ đồng. Đây cũng là quý lỗ nặng thứ hai trong lịch sử hoạt động của Hòa Bình, sau khi lỗ kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Khó khăn bộc lộ trong các báo cáo của doanh nghiệp bất động sản, xây dựng là điều dễ hiểu, bởi vài năm gần đây các doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn trong bán hàng, khủng hoảng dòng tiền.