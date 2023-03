Nhiều khu 'đất vàng' ở Đà Nẵng bị thu hồi để bán đấu giá

Ngày 23/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết: vừa ban hành quyết định thu hồi nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá .

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng quyết định thu hồi 44 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất hơn 30.800 m2, tổng diện tích nhà hơn 14.600 m2. Các cơ sở này hiện đang dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại.

Nhà đất tại 70 Điện Biên Phủ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo đó, ở quận Hải Châu sẽ thu hồi nhà, đất tại K408/18 đường Hoàng Diệu diện tích đất rộng hơn 493m2.



Tại quận Thanh Khê sẽ thu hồi 2 cơ sở tại số 70 Điện Biên Phủ và số 79 đường Lý Thái Tổ với tổng diện tích đất hơn 187 m2.

Tại quận Sơn Trà thu hồi 2 cơ sở là trường mầm non Rạng Đông (cơ sở 6) tại 122 Ngô Quyền và Trường mầm non Họa My tại số 7 Nại Nghĩa với tổng diện tích đất hơn 308m2.

Tại quận Liên Chiểu thu hồi 2 cơ sở gồm: Trường mầm non 1-6 (khu vực Đà Sơn – Khối Khánh Sơn cũ) và trường mầm non 1/6 (khu vực Đà Sơn – Khối Đà Sơn) với tổng diện tích đất hơn 807m2.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng thu hồi 37 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng diện tích đất hơn 29.000m2.

Nhà, đất tại 79 Lý Thái Tổ, nằm trong danh sách 44 nhà, đất TP Đà Nẵng thu hồi để đấu giá.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý 44 cơ sở nhà, đất nêu trên tổ chức bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà, đất. Ngay sau khi tiếp nhận, thực hiện bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý.



Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà sau khi tiếp nhận, quản lý đối với 44 cơ sở nhà, đất sẽ tiến hành lập thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP phê duyệt.