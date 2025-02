Nhiều lãnh đạo cấp phòng Công an Hà Giang, Bắc Kạn nghỉ hưu trước tuổi

4 lãnh đạo cấp phòng ở Công an tỉnh Bắc Kạn nghỉ hưu trước tuổi

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 4 đồng chí lãnh đạo cấp phòng (gồm 3 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng).

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, 4 đồng chí có quyết định nghỉ hưu đều là các cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đã từng đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội, cấp huyện, cấp phòng nhiều năm.

Sau khi được phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, 4 đồng chí lãnh đạo cấp phòng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và sự cống hiến lớn lao trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 4 đồng chí lãnh đạo cấp phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm, ý thức vì sự nghiệp chung để phục vụ cho công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 của các đồng chí lãnh đạo xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi.

Liên quan việc sắp xếp tinh gọn bộ máy công an tỉnh Bắc Kạn, ngoài 4 đồng chí xin nghỉ công tác trước thời hạn, còn có 2 đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện xin thôi giữ chức vụ cấp Trưởng để đảm nhiệm chức vụ cấp Phó; có 33 đồng chí Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã xin giữ chức vụ Đội phó, Phó trưởng Công an xã và 350 đồng chí tình nguyện về công tác tại Công an xã.

Hà Giang: Điều chuyển 9 phó trưởng công an huyện về làm trưởng công an xã

Trước đó vào chiều 24/2, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc giải quyết chế độ nghỉ công tác chờ hưu và nghỉ hưu trước tuổi đối với 14 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, 14 cán bộ lãnh đạo cấp phòng tự nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân đều là những người có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều cương vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh Hà Giang về công tác cán bộ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện, phấn đấu về chuyên môn, nghiệp vụ. Dù chưa đủ hạn tuổi phục vụ cao nhất trong lực lượng, các đồng chí đã chủ động xin nghỉ sớm để nhường cơ hội cho thế hệ kế cận, đồng thời thể hiện sự gương mẫu trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 9 phó trưởng công an huyện giữ chức vụ trưởng công an xã. Đây là những cán bộ đã xung phong, tình nguyện nhận nhiệm vụ mới nhằm tạo điều kiện cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy.