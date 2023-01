Nhiều loại trái cây tăng giá trước ngày đưa ông Táo

Ngày 13-1, nhằm 22 tháng chạp, một ngày trước lễ cúng ông Công ông Táo, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động thị trườngtrái cây Tết tại TP HCM không mấy nhộn nhịp nhưng giá đã bắt đầu nhích lên ở một số mặt hàng.

Chị Ngọc Châu, chuyên bỏ mối trái cây cho các cửa hàng trái cây tại TP HCM, cho biết thị trường trái cây đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hút hàng như những năm trước đây.

"Xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu dai giống Đài Loan, dưa lưới,… hàng tuyển chọn để cúng ông Táo đang tăng giá khoảng 20%, còn lại giá vẫn như ngày thường do sức mua yếu" – chị Ngọc Châu nhận định.

Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty Huy Long An – Mỹ Bình (Long An), cũng cho hay giá bưởi da xanh tại vườn đang ở mức 20.000 – 27.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Theo ông Huy, giá bưởi tại vườn vẫn chưa cao, nhà vườn chỉ mới thoát lỗ gần đây nên rất kỳ vọng những ngày cận Tết sức mua tăng cao.

Dừa trọc khắc hình cá chép - sản phẩm mới cho ngày cúng ông Táp

Trong khi đó, anh Nguyễn Sơn, chuyên bán trái cây tại quận Bình Thạnh, cho biết giá xoài cát Hòa Lộc tại cửa hàng vẫn ổn định ở mức 85.000 đồng/kg, vú sữa Lò Rèn 50.000 đồng/kg như cách đây nửa tháng.

Trong khi đó, giá cam sành lại đang rẻ hơn ngày thường rất nhiều do cung vượt cầu. Giá bán lẻ cam sành tại các chợ truyền thống chỉ từ 10.000 – 13.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng so với 2 tuần trước.

Ngược lại, mặt hàng dừa khắc hình cá chép để cúng dịp ông Công, ông Táo lại được tiêu thụ khá mạnh. Anh Nguyễn Trung Dũng, đại diện nhà sản xuất dừa trọc từ nguyên liệu dừa xiêm xanh và dừa dứa Bến Tre (thương hiệu Coco Power), thông tin dịp 23 tháng chạp này, anh có khắc thêm hình cá chép lên dừa để thu hút khách mua.

"Nhờ đó sản lượng đặt hàng đã tăng vọt lên 1.500 quả dừa/ngày, so với mức 500-700 quả/ngày thường là tín hiệu tích cực trong dịp Tết này. Dù khắc thêm hình cá chép nhưng chúng tôi vẫn giữ giá 23.000 đồng/trái, mua 10 trái giá chỉ 200.000 đồng. Sau đợt này, chúng tôi sẽ ra mắt thêm dừa trọc khắc chữ phúc – lộc – thọ và an – khang – thịnh – vượng để phục vụ mùa Tết" - anh Dũng cho hay.

Giá bưởi tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp

Trái cây về chợ đầu mối sẽ tăng trong những ngày tới

Theo đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM), cập nhật sáng 13-1, lượng trái cây về chợ phục vụ ngày 23 tháng chạp đạt gần 1.300 tấn, tăng 30% so với ngày trước đó. Trong số 20 loại trái cây ghi nhận giá, 16 loại giá như cũ, có 4 mặt hàng tăng giá là: thanh long Bình Thuận 30.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg, táo bi Mỹ 97.500 đồng/kg, tăng 7.500 đồng/kg, mãng cầu tròn 60.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg, dưa hấu sọc 17.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg.