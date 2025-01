Nhiều ngân hàng tăng vốn, có cổ đông lớn

Tăng gần 30.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) vừa phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành hơn 2.766 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 49,5%. Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021. Sau phát hành, vốn điều lệ Vietcombank tăng từ gần 55.891 tỷ đồng lên gần 83.557 tỷ đồng.

Theo kết quả công bố tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, Vietcombank đạt hơn 41.000 tỷ đồng lãi trước thuế, gần như đi ngang so với kết quả 2023. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2023. Huy động vốn từ thị trường 1 (huy động vốn từ dân cư, tổ chức đảm bảo nguồn vốn ổn định từ ngắn hạn đến trung, dài hạn để đáp ứng nhu cầu vay vốn nền kinh tế) đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2023.

Vào ngày 4/2 tới, Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến vào ngày 7/3 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đơn đề nghị để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Ngân hàng TMCP Bắc Á ( Bac A Bank - mã chứng khoán: BAB) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/2.

Với tỷ lệ thực hiện 6,93% và gần 896 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bac A Bank sẽ phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tăng vốn điều lệ thêm gần 621 tỷ đồng, từ hơn 8.959 tỷ đồng lên 9.580 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2023, sau khi đã trích lập các quỹ.

Năm 2024, Bac A Bank dự kiến tăng vốn thêm hơn 2.564 tỷ đồng, lên mức gần 11.524 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành, gồm tiếp tục chào bán 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (phương án tăng vốn đợt 2/2023), phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2023 (phương án tăng vốn mới năm 2024), chào bán gần 105 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu (phương án tăng vốn mới năm 2024).

Tuy nhiên, vào giữa tháng 11/2024, Bac A Bank quyết định dừng thực hiện tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, Bac A Bank cũng thay đổi kế hoạch tăng vốn so với ban đầu. Cụ thể, ngân hàng chỉ muốn tăng vốn thêm gần 1.579 tỷ đồng, từ mức 8.959 tỷ đồng lên 10.538 tỷ đồng, thông qua 2 đợt là phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm hơn 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ phát hành 10%) với giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá (10.000 đồng/ cổ phiếu).

Saigonbank có thêm cổ đông lớn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - mã chứng khoán: SGB) vừa công bố, Công ty CP Phát Đại Cát đã mua thêm 16,75 triệu cổ phiếu SGB để nâng số cổ phần nắm giữ lên 33,5 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng lên 9,89% và trở thành cổ đông lớn của Saigonbank. Ước tính, Công ty CP Phát Đại Cát đã chi khoảng 200 tỷ đồng để mua cổ phần SGB.

Công ty Phát Đại Cát thành lập vào tháng 1/2022, có trụ sở chính tại 198 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM), hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ khi thành lập là 321 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim nắm 95% vốn, Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Express & Logistics sở hữu 2%, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hoàng Kim nắm 3% vốn.

Công ty CP Phát Đại Cát đã mua thêm 16,75 triệu cổ phiếu SGB của Saigonbank.

Cả 3 cổ đông trên đều có trùng địa chỉ trụ sở chính với Công ty CP Phát Đại Cát. Nguyễn Kim Express & Logistics và Đầu tư Xây dựng Hoàng Kim đều là đơn vị thành viên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - công ty mẹ của Phát Đại Cát, được thành lập năm 2007, với vốn điều lệ ban đầu là 800 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đã bán hệ thống điện máy Nguyễn Kim cho Central Retail của Thái Lan.

Bà Đỗ Hoài Khánh Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) - đã không bán ra bất cứ cổ phiếu POM nào trong tổng đăng ký bán 150.000 cổ phiếu. Vì vậy, sau thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 19/12/2024 đến 15/1, bà Linh vẫn sở hữu 542.811 cổ phần, tương ứng 0,19% vốn điều lệ tại Thép Pomina. Lý giải việc không giao dịch cổ phiếu dù đã đăng ký bán, bà Linh cho biết do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.