Nhiều phụ huynh Hà Nội từng ái ngại khi ở quận này vì xa xôi nhưng nay "mừng húm" vì con được học trong những ngôi trường rộng rãi

Chị Hồng Trang (32 tuổi) hiện đang sinh sống tại quận Long Biên. Chị có hai con, con lớn đang học tại trường Tiểu học đô thị Việt Hưng, còn con út học tại trường Mầm non đô thị Việt Hưng. Hai vợ chồng chị đều là người ngoại tỉnh, lên Hà Nội làm việc và mua được nhà tại quận Long Biên vào 10 năm trước.

Ban đầu chị Hồng Trang cảm thấy ái ngại khi ở quận Long Biên vì đi lại xa xôi hơn so với các quận ngoại thành. Chị cũng lo ngại việc học của con cái sau này có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hiện tại, nhìn việc học của các con, chị lại thấy rất vui và may mắn khi sống tại khu vực mà mọi người hay gọi trêu là "quận không được freeship".

"2 ngôi trường mà các con mình theo học hiện tại đều khang trang, rộng rãi. Các thầy cô quan tâm, thân thiện, nhiệt tình với học sinh. Con đi học về vui vẻ, thích đến trường", chị Hồng Trang chia sẻ. Theo phụ huynh này nhận xét, quận Long Biên hiện là... "thiên đường mầm non, cấp 1, cấp 2" vì có nhiều trường, đa số trường có sân rộng, cơ sở vật chất những năm vừa qua được xây sửa, cải tạo nhiều.

Mầm non đô thị Việt Hưng

Anh Phú (41 tuổi) cũng đang sinh sống tại quận Long Biên và hiện có con học tại trường THCS Chu Văn An. Phụ huynh này bày tỏ sự hài lòng với môi trường mà con đang theo học về cả chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang, học phí thì không đắt đỏ. Năm 2023, học phí của trường là 3,9 triệu đồng/tháng.

Trước đó, cấp 1 con anh Phú học tại trường Tiểu học đô thị Sài đồng, hệ CLC. "Trường có cả sân bóng đá. Bạn nhà mình là con trai, thích vận động nên được học trường rộng rãi thì thích lắm. Ở trường các con còn có nhà thể chất, phòng học công nghệ,...", anh Phú cho hay. Ông bố này hài hước cho biết, từng "xúi" nhiều đồng nghiệp chuyển nhà về Long Biên vì ở quận có nhiều trường rộng rãi, mà chất lượng dạy lại rất tốt.

THCS Chu Văn An - Long Biên

Tuy nhiên, anh Phú cũng thừa nhận, nếu mầm non, cấp 1, cấp 2 là thiên đường thì lên cấp 3, lựa chọn lại ít hẳn. Anh cũng tính đến chuyện khi con lên cấp 3 có thể cho con "vượt sông sang phố", thử sức thi các trường chuyên.

Được biết, Thành phố Hà Nội hiện có 17 trường công lập triển khai mô hình chất lượng cao. Trong đó, quận Long Biên hiện có tới 4 trường công lập chất lượng cao đang hoạt động rất hiệu quả, gồm: Trường Mầm non đô thị Việt Hưng, trường Mầm non đô thị Sài Đồng; trường Tiểu học đô thị Sài Đồng, trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Như vậy, quận Long Biên là quận có nhiều trường công lập chất lượng cao nhất Hà Nội.

Bên cạnh những ngôi trường CLC thì nhiều ngôi trường công lập thường ở quận Long Biên cũng được lòng phụ huynh vì có cơ sở vật chất rộng rãi, một số cái tên có thể kể đến như: Tiểu học Long Biên, Tiểu học Lê Quý Đôn, Mầm non Hoa Hướng Dương, Tiểu học Đoàn Khuê... Phụ huynh có thể tham khảo ảnh của các ngôi trường này dưới đây:

Một góc Tiểu học Long Biên

Tiểu học Lê Quý Đông - Long Biên

Mầm non Hoa Hướng Dương - Long Biên