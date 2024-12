Nhiều sĩ quan cảnh sát ở Hà Nội được hỗ trợ từ 1,8 đến 3,6 triệu đồng/tháng

Sáng 10-12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội.



Đại biểu HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết. Ảnh: V. Thanh

Theo Nghị quyết, đối tượng được áp dụng là sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát hình sự; sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội được giao trong chỉ tiêu biên chế.

Theo đó, hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, Công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng; sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp xã, Đồn Công an là 1,8 triệu đồng/người/tháng. Hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố, Công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến mức kinh phí hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an TP Hà Nội là khoảng 92,6 tỉ đồng/năm. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố cấp.

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết này, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, là trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội có dân số đông, gia tăng cơ học nhanh, gây áp lực lên hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng… Điều này tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, vì vậy áp lực công việc đối với lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội rất lớn, tính chất phức tạp hơn rất nhiều so với công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khác.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, hiện nay hơn 80% cán bộ chiến sĩ Công an TP, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang công tác trong các lĩnh vực, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (theo Quyết định 44/1997 và Thông tư 31/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

Ngoài ra, đa phần các lực lượng thuộc Công an thành phố đều làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm, thời gian làm việc đều vượt quá thời gian làm việc theo quy định tại Bộ luật Lao động nhưng lại không được hưởng tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

Theo cơ quan thẩm tra, hiện nay chỉ có 72 trinh sát hình sự ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đang được hỗ trợ theo quyết định 2480/2004 của UBND TP Hà Nội với mức 150-300 ngàn đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này không còn phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng tăng qua các năm, chỉ số giá sinh hoạt và đời sống kinh tế - xã hội thời điểm hiện tại.

Cơ quan thẩm tra cũng cho hay hiện nay mới chỉ có các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ (dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, phòng cháy chữa cháy chuyên ngành) được hưởng chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng mức từ 200.000 đồng đến hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng và hỗ trợ làm thêm giờ, ngày nghỉ, lễ, tết mức 100.000 đồng/người/ngày. Riêng lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nòng cốt, chủ công trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được hưởng chế độ hỗ trợ của thành phố.