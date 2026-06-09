Nhiều startup sở hữu công nghệ tốt nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng doanh nghiệp lớn, đâu là lời giải

Global Shinhan InnoBoost là chương trình Open Innovation thường niên do Shinhan Future’s Lab Vietnam triển khai, nhằm kết nối các startup công nghệ với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam thông qua các dự án thử nghiệm giải pháp (Proof of Concept - PoC) trên những bài toán kinh doanh thực tế.

Theo đại diện ban tổ chức, sự gia tăng mạnh về số lượng hồ sơ cho thấy nhu cầu hợp tác giữa các startup công nghệ và doanh nghiệp lớn đang ngày càng rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Trong nhiều năm qua, Shinhan Future’s Lab Vietnam duy trì các hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khác với các chương trình tăng tốc khởi nghiệp truyền thống, InnoBoost được xây dựng theo mô hình hợp tác trực tiếp giữa startup và doanh nghiệp. Các đội ngũ tham gia không chỉ trình bày giải pháp mà còn phải trải qua các vòng đánh giá cùng đại diện đơn vị kinh doanh của Shinhan để xác định mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Quy trình tuyển chọn tập trung vào khả năng giải quyết bài toán kinh doanh, năng lực triển khai và mức độ sẵn sàng hợp tác của startup trong quá trình thực hiện dự án thử nghiệm.

Ông Ryu Je Eun, đại diện Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Shinhan Future’s Lab Vietnam, cho biết mục tiêu của chương trình là tạo ra giá trị thực tế thông qua sự kết hợp giữa tính sáng tạo, tốc độ phát triển của startup với kinh nghiệm vận hành và quy mô thị trường của doanh nghiệp.

“Startup mang đến tốc độ, sự sáng tạo và góc nhìn mới. Shinhan mang đến chuyên môn kinh doanh, quy mô và cơ hội triển khai thực tế. Khi cùng hợp tác, các ý tưởng đổi mới có thể được chuyển hóa thành những kết quả kinh doanh cụ thể”, ông nói.

Các startup vượt qua vòng tuyển chọn sẽ bước vào giai đoạn triển khai PoC kéo dài 12 tuần cùng các đơn vị trong hệ sinh thái Shinhan. Trong quá trình này, các đội ngũ được tham gia các phiên cố vấn chuyên sâu với chuyên gia trong ngành nhằm hoàn thiện sản phẩm và nâng cao khả năng thương mại hóa.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và đáp ứng các tiêu chí đánh giá của chương trình, startup có thể nhận khoản hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng. Chương trình sẽ kết thúc bằng Demo Day, nơi các đội ngũ trình bày kết quả trước lãnh đạo tập đoàn, đối tác chiến lược và các bên trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo ban tổ chức, toàn bộ quá trình hợp tác được triển khai theo nguyên tắc mở, không yêu cầu startup chuyển nhượng cổ phần và bảo đảm các tiêu chuẩn bảo mật thông tin.

Năm nay, Shinhan Future’s Lab Vietnam hợp tác cùng GenAI Fund với vai trò đối tác tổ chức nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới cộng đồng startup công nghệ trong và ngoài nước.

Bà Laura Nguyen, Partner của GenAI Fund, cho rằng một trong những khó khăn lớn nhất của các startup hiện nay là tiếp cận khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn, dù sở hữu công nghệ và sản phẩm có tiềm năng.

“Chúng tôi kỳ vọng InnoBoost tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa startup và doanh nghiệp, giúp các bên tìm thấy cơ hội hợp tác trên những bài toán thực tế, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp”, bà cho biết.

Thực tế, một số dự án tham gia các mùa trước đã bước sang giai đoạn hợp tác thương mại với Shinhan sau khi kết thúc chương trình. Năm 2025, startup Finan ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng Shinhan để phát triển nền tảng Shinhan Store dành cho hộ kinh doanh. Trong khi đó, Fineksi hiện đang trong quá trình đàm phán nhằm ứng dụng công nghệ phân tích tín dụng bằng AI vào hoạt động thẩm định và phê duyệt tín dụng doanh nghiệp.

Theo giới chuyên gia, khi AI, dữ liệu và các công nghệ số ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn và startup công nghệ được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Việc Global Shinhan InnoBoost 2026 ghi nhận số lượng hồ sơ tăng mạnh không chỉ phản ánh sức hút của chương trình mà còn cho thấy các mô hình đổi mới sáng tạo mở đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực sáng tạo của cộng đồng startup tại Việt Nam.