Nhiều thay đổi cho Mercedes-AMG C-Class tại Việt Nam: C 43 thêm option, C 63 giảm giá 170 triệu đồng tại đại lý

Mercedes-AMG C 43 thêm trang bị

Theo thông tin từ đại lý, Mercedes-AMG C 43 2025 mới được bổ sung một option là HUD. Giá xe tăng 30 triệu, lên 2,629 tỷ đồng. Giá niêm yết tiêu chuẩn trước đây là 2,599 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên C 43 có sự thay đổi về trang bị kể từ khi ra mắt Việt Nam.

Việc bổ sung option không hiếm thấy với xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. Hồi cuối năm ngoái, phiên bản C 300 AMG cũng được nâng cấp một số trang bị như điều hòa 4 vùng tương tự như trên C 43 và 6 cổng sạc USB-C. Giá xe cũng tăng nhẹ, lên mức 2,134 tỷ đồng.

C 43 là phiên bản hiệu suất được lắp ráp trong nước, giống với những phiên bản C-Class thông thường như C 200 và C 300. Ở thời điểm mới mở bán, giá xe lên tới 2,96 tỷ đồng. Giá hiện nay đã "mềm" hơn đáng kể.

Mercedes-AMG C 43 có giá cao hơn Mercedes-Benz C 300 AMG khoảng nửa tỷ đồng và hơn đáng kể ở hệ thống vận hành. Ảnh: Đại lý

So với bản C 300, C 43 vượt trội hơn hẳn ở hệ thống vận hành. Động cơ 2.0L cho công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Theo công bố của nhà sản xuất, chiếc xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 4,6 giây. Bánh sau có thể đánh lái được 2,5 độ. Xe còn có chế độ Race Start.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance giảm giá tại đại lý

Trong khi đó, một chiếc Mercedes-AMG C 63 S E Performance được một đại lý tại Hà Nội chào bán với giá 4,73 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn 170 triệu đồng so với giá niêm yết là 4,9 tỷ đồng. Xe được sản xuất vào năm ngoái.

Khác với C 43 và các bản C-Class thông thường, C 63 S được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Do đó, giá xe sẽ có chênh lệch đáng kể với C 43, cao hơn tới gần gấp đôi.

Phiên bản C 63 S E Performance khác C 43 từ ở ngoại hình. Bộ cản trước/sau hầm hố hơn. Mâm lên tới 20 inch. Bộ phanh hiệu suất cao cũng lớn hơn. Nhiều chi tiết ốp carbon trên xe.

Phiên bản C 63 S E Performance khác hẳn C 43 từ ngoại hình tới khả năng vận hành. Ảnh: Đại lý

Điểm nổi bật ở C 63 S là động cơ. Máy 2.0L có công suất 476 mã lực kết hợp với động cơ điện công suất 204 mã lực. Động cơ điện này còn đi kèm hệ thống vi sai điện tử và bộ truyền động 2 cấp. Hộp số của xe là loại 9 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.