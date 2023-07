Nhiều xung lực mới giúp bất động sản Dĩ An hút dòng tiền đầu tư

Dĩ An lên đô thị loại II, hàng loạt dự án giao thông được triển khai

Dĩ An là địa phương có ưu thế kết nối vùng mạnh mẽ, tiếp giáp với nhiều thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam như TP. HCM, Biên Hòa và các thành phố lớn khác của Bình Dương. Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ di chuyển đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Đây là một trong những độ thị vệ tinh có nền kinh tế phát triển năng động, với thế mạnh là công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Dĩ An này chính thức được công nhận là đô thị loại II, tiếp cận nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục kiến tạo diện mạo đô thị đồng bộ, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Dĩ An sở hữu hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối

Việc Dĩ An đạt đô thị loại II thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư như: mở rộng lộ giới quốc lộ 1A, quốc lộ 1K, hình thành trục giao thông liên vùng là TP Thủ Đức - TP Dĩ An - TP Biên Hòa. Tuyến metro số 1 cũng đã được chấp thuận chủ trương kéo dài đến TP Dĩ An… Hiện Dĩ An có nhiều công trình kết nối vùng trọng điểm đi qua như: dự án vành đai 3 TP.HCM với nút giao Tân Vạn, xa lộ Hà Nội, bến xe Miền Đông, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM…



Vốn là "thủ phủ công nghiệp" cùng hệ giao thông, hạ tầng không ngừng được bồi đắp đã giúp Bình Dương được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Năm 2022, tỉnh này đạt 3,078 tỷ USD, vươn lên thứ hai cả nước về thu hút vốn FDI. Với lợi thế này, Bình Dương ngày càng có nhiều cơ hội phát triển về kinh tế - xã hội, đồng thời trở thành điểm đến của hàng ngàn lao động lành nghề cùng các chuyên gia trong và ngoài nước. Họ có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở rất lớn nhưng cũng đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe trong không gian sống. Chưa kể, đây cũng là tỉnh có mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước năm 2022 với 8,076 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập tăng thúc đẩy nhu cầu sở hữu nhà ở cũng như việc lựa chọn chốn an cư cao cấp với nhiều tiện ích đa dạng, cộng đồng văn minh để nâng cao chất lượng sống.

Cơ hội "vàng" đón sóng đầu tư bất động sản

Hạ tầng giao thông đồng bộ, liên tục thu hút vốn FDI, thu nhập trung bình cao… là điều kiện để Bình Dương, đặc biệt là đô thị lớn như Dĩ An thu hút hàng loạt chủ đầu tư bất động sản lớn đến phát triển dự án. Từ đó, nhiều chung cư, khu đô thị cao cấp được triển khai tại địa bàn, tạo ra quỹ nhà ở cho người dân không chỉ tại Bình Dương, mà cả người dân lân cận từ TP.HCM, Đồng Nai…

Giữa năm 2023, thị trường bất động sản Bình Dương đứng trước cơ hội phát triển mới khi nút thắt lãi suất dần được tháo gỡ. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 19/6/2023.

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại cũng chào mời các gói vay với lãi suất hấp dẫn dành cho bất động sản. Mặt khác, các chuyên gia cho rằng, lãi suất tiền gửi giảm kéo theo tính hấp dẫn của kênh gửi tiết kiệm cũng giảm theo. Từ đó, nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng sang các kênh khác có khả năng sinh lời bền vững như bất động sản.

Đón đầu những xung lực mới, hàng loạt chủ đầu bất động sản tại Dĩ An rục rịch ra hàng, đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi hấp dẫn… Nổi bật trên thị trường hiện nay là dự án Charm Diamond của chủ đầu tư Charm Group.

Charm Diamond sở hữu loạt tiện ích cao cấp, đặc biệt liền kề Vincom Dĩ An

Đây là dự án thuộc khu phức hợp cao cấp Charm City đã đi vào vận hành. Với mức giá từ 1,6 tỷ/căn, Charm Diamond cũng được đánh giá là dự án hấp dẫn bậc nhất thị trường trong phân khúc cao cấp. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư còn triển khai chính sách thanh toán ưu việt cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn đồng hành cùng khách hàng.



Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 8 triệu/tháng, tương ứng 0,5%. Chính sách giúp khách hàng thư thả tài chính với nhiều đợt thanh toán, dễ dàng linh động dòng tiền. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ hỗ trợ vay 75%, chủ đầu tư ân hạn gốc và lãi trong vòng 2 năm.

Chưa hết, mua giai đoạn này, khách hàng còn được hưởng lãi suất 8%/năm trên số tiền đã thanh toán cho chủ đầu tư, được tặng gói dịch vụ Charm Care (cafe, gym, spa) trị giá 600 triệu trong vòng 10 năm. Đặc biệt nhất là chương trình rút thăm "mua nhà trúng nhà" mang đến cơ hội nhân đôi tài sản cho khách hàng.

Tiện ích Sky bar ngắm toàn cảnh thành phố tại Charm Diamond

Bên cạnh chính sách ưu việt, Charm Diamond còn thu hút nhà đầu tư khi thừa hưởng loạt tiện ích đã hiện hữu, cộng đồng dân cư văn minh, năng động… Đặc biệt, dự án liền kề Vincom Dĩ An. Tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí mà còn cho thấy Charm Diamond sở hữu vị trí đẹp, thuộc khu vực sầm uất bậc nhất Bình Dương.



Cư dân Charm Diamond sở hữu nhiều tiện ích cao cấp so với mặt bằng chung cư tại Dĩ An. Trong đó phải kể đến như hệ thống hồ bơi phong cách resort, kính viễn vọng, sky bar ngắm toàn cảnh thành phố, khu vui chơi trẻ em, các phòng gym và đặc biệt là khu spa Jjim Jil Bang phong cách Hàn Quốc….

Thông tin dự án:

Tên dự án: Khối B4 - Khu Liên hợp Cao ốc Sóng Thần

Tên thương mại: Charm Diamond

