Nhìn cách bà hàng xóm sống một mình đủ đầy suốt 23 năm, tôi mới hiểu đâu là hạnh phúc

Giáo viên Trương, người hàng xóm cũ của tôi, ly hôn lúc 40 tuổi và đã sống độc thân suốt 23 năm qua. Bây giờ bà ấy đã 63 tuổi nhưng trông chỉ khoảng 50. Ban đầu, tôi không hiểu lắm, cho đến khi thực sự hiểu được cuộc sống một mình của bà, tôi mới nhận ra nhu cầu tâm lý của người phụ nữ cuối cùng là gì.

Từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Bà Trương tốt nghiệp Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), chồng là bạn học cùng trường đại học, nhưng khác chuyên ngành. Họ đã gắn kết với nhau qua những lời thề non hẹn biển và sau khi tốt nghiệp, cùng nhau làm việc tại một trường trung học cơ sở trọng điểm của thành phố. Họ có chung quá khứ học tập, chung ước mơ và tình yêu của họ từng là niềm ngưỡng mộ của nhiều giáo viên khác. Một năm sau khi bắt đầu công việc, họ kết hôn trong lời chúc phúc của đồng nghiệp và học sinh.

Sau khi cưới, họ có con, bà Trương vừa dạy học vừa chăm sóc con trai chu toàn. Hai vợ chồng thường xuyên bận rộn với công việc, con trai chủ yếu được bà ngoại chăm sóc. Lúc ấy, họ vẫn hạnh phúc như lúc mới yêu.

Sau một thập kỷ dạy học, bà Trương đã có tiếng trong giới giáo dục, trong khi chồng bà từ từ mất hứng thú với bục giảng và cuối những năm 90 của thế kỷ , ông đã nghỉ dạy để mở trung tâm đào tạo.

Đến năm 2003, họ đã mua hai căn nhà, một ngay phía dưới nhà tôi với tầng hầm và một khu vườn riêng rộng 80 mét vuông, và một căn khác ở trung tâm thành phố rộng 180 mét vuông, cùng với một không gian văn phòng tại trung tâm để mở rộng trung tâm đào tạo.

Thời điểm đó, trong những kỳ nghỉ, chồng bà thường đưa gia đình đi du lịch nước ngoài, đồ ăn, quần áo, đồ dùng đều là hàng hiệu. Nhà của họ rất xa hoa, khiến tôi không khỏi ghen tị.

Sau đó, chồng bà Trương đã dan díu với một giáo viên trẻ. Khi phát hiện, bà dứt khoát ly hôn, con trai ở với bà và căn nhà họ đang sống cũng thuộc về bà, cùng với một khoản bồi thường 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng).

Sống đủ đầy hậu ly hôn

Sau ly hôn, bà Trương nhanh chóng thoát khỏi bóng tối, nuôi dạy con trai thành tài. Con trai đã đậu vào trường Đại học danh tiếng ở Thượng Hải, sau tốt nghiệp ở lại làm việc tại một công ty chứng khoán và lập gia đình. Nghe nói giờ đây con trai đã lên làm quản lý cấp trung với thu nhập khá cao.

Khi bà vừa ly hôn, con trai của bà vẫn đang học trung học. Ngoài việc bận rộn tại trường, bà Trương dành toàn bộ tâm huyết cho con. Vào cuối tuần, tôi có thể nhìn thấy bà chăm sóc khu vườn nhỏ từ ban công.

Sau nghỉ hưu, cuộc sống của bà thực sự rất phong phú. Mỗi sáng, bà tham gia đội chạy bộ của khu chung cư, sau đó đi chợ mua rau củ và hoa quả tươi, về nhà tự nấu bữa sáng, món ăn vừa tinh tế vừa ngon miệng, lại không ngày nào giống nhau.

Sau bữa sáng, bà thường chăm sóc cây cối trong vườn. Vườn nhà quanh năm rực rỡ sắc hoa, cây cối phối hợp đầy nghệ thuật, là một cảnh đẹp nhất trong khu chung cư.

Xong việc, bà thường pha tách cà phê, ngồi dưới chiếc ô lớn trong vườn, vừa đọc tin tức, vừa nghe nhạc, cho mèo ăn.

Bà Trương cũng ghi danh các lớp yoga và nhiếp ảnh trong khu chung cư, mỗi lớp học ba buổi một tuần. Bà đã kiên trì học hai môn này nhiều năm, nên mặc dù đã 63 tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất dẻo dai và giữ gìn hình thể rất tốt.

Nhà bà có một phòng nhỏ riêng biệt để đựng thiết bị nhiếp ảnh. Bà rất đam mê nhiếp ảnh và tác phẩm thường xuyên giành giải thưởng lớn ở cấp tỉnh và thành phố.

Bà tham gia nhiều nhóm có cùng sở thích, vào cuối tuần tham gia nhóm leo núi và đi bộ đường dài, đến các điểm hẹn đã định, cùng với những người trẻ tuổi đi dạo, leo núi, mùa xuân ngắm hoa, mùa thu thăm làng cổ xem cây bạch quả, chụp những cảnh đẹp.

Hàng năm bà còn tự lái xe đi du lịch, mỗi chuyến đi trong nước kéo dài mười ngày đến nửa tháng.

Phụ nữ sống một mình cần gì ở tâm lý?

Bà Trương đã sống một mình 23 năm, khi mới ly hôn, thực ra bà cũng muốn tìm kiếm một nửa khác, nhưng tìm mãi không gặp ai phù hợp.

Dần dần, bà nhận ra rằng, thực sự một mình cũng rất tốt, chỉ cần sắp xếp cuộc sống hàng ngày thật trọn vẹn, không ngừng khai phá sở thích và đam mê mới, cuộc sống sẽ rất đủ đầy, cảm giác mỗi ngày đều đầy sức sống.

Khi khiến tâm hồn mình trở nên mạnh mẽ hơn, bà cũng ít phụ thuộc vào cái gọi là bạn đời. So sánh với sự đầy đủ khi sống một mình, bà càng rõ ràng hơn về điều mình thật sự cần.

Bà cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tự do và thoải mái, tự do về tinh thần, tự do về thể chất, muốn làm gì thì làm, bà không còn bị tổn thương nữa, lương hưu và tiết kiệm trước đây hoàn toàn đủ để bà sở hữu một cuộc sống chất lượng.

Thực tế, ngày nay có rất nhiều phụ nữ như bà Trương, họ độc lập và mạnh mẽ. Dù người bạn đời có thể bảo vệ họ khỏi gió mưa, làm cuộc sống họ thêm phần rực rỡ, nhưng nếu không có, họ vẫn có thể sống rất tuyệt vời.

