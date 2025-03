Nhìn cảnh chợ lao động nườm nượp lúc 4 giờ sáng, tôi ân hận vì nộp đơn nghỉ việc ngay sau khi ‘bật’ sếp

Cách đây một thời gian, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chua xót: Thời tiết mùa lạnh, thời tiết dần trở nên buốt, nhiều người không muốn ra khỏi giường, nhưng ở Trung Quốc, thị trường lao động đã bắt đầu trở nên bận rộn vào lúc 4h sáng. Họ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, tay cầm túi đựng dụng cụ, tụ tập thành từng nhóm ba hoặc năm người. Mỗi buổi sáng, họ lại tụ tập đông đảo ở chợ lao động.

Họ không có trình độ học vấn hay gia đình hậu thuẫn, kiếm tiền hoàn toàn bằng cách bán sức lao động của mình. Họ được trả tiền cho mỗi công việc mình làm và trả theo ngày làm việc. Vì có quá nhiều người trong khi việc lại không nhiều nên đôi khi tiền lương bị giảm. Dẫu sao thì nếu bạn không làm, người khác sẽ lập tức thế chỗ. Kiếm được tiền vẫn hơn không kiếm được tiền. Một số người không tìm được việc làm trong nhiều ngày, nhưng mỗi ngày trước bình minh, họ lại đến đây để thử vận may.

Khi có người đến tuyển dụng lao động, họ sẽ ngay lập tức kéo đến với thái độ vô cùng khiêm tốn và cố gắng hết sức để "bán mình".

Ở chợ lao động, ngoài những người lao động nhập cư còn có những người bán hàng rong bán đồ ăn sáng dậy từ rất sớm.

Nhiều công nhân nhập cư không muốn chi tiêu quá tốn kém cho bữa sáng nên giá bữa sáng không đắt, những người bán hàng rong phải làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối để kiếm tiền.

Nhìn cảnh tượng này, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới này đầy rẫy những người đang phải đấu tranh để giành lấy cuộc sống.

Thời gian qua , cá nhân tôi cũng không hài lòng với công việc của mình, thậm chí tôi mới nộp đơn nghỉ việc tuần trước sau một trận cãi vã lớn với sếp trực tiếp. Và khoảng thời gian này, tôi vừa hoàn tất các thủ tục làm trợ cấp thất nghiệp, đồng thời nộp CV tìm công việc mới. Dẫu biết một phút bốc đồng, nhưng đơn từ đã gửi đi, các thủ tục đã hoàn tất, không thể rút được. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng này ở thị trường lao động, bỗng dưng tôi sợ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có mặt ở đám đông nhộn nhạo này.

Thật sự, lúc ấy tôi mới thấm: Suy cho cùng, công việc có khó khăn đến mấy cũng không khó bằng cuộc sống, và khó khăn đến đâu cũng không khó bằng việc không có tiền.

01

Hai ngày trước, trên đường phố Ôn Châu, Trung Quốc, vào lúc đêm khuya, tiếng khóc của một người đàn ông trung niên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Anh từ nơi khác đến Ôn Châu tìm việc làm, nửa tháng sau, tiền trong túi anh chẳng còn bao nhiêu, nhưng vẫn không có việc làm.

Lúc này, anh lại nhận được cuộc gọi từ vợ, nói rằng gia đình đã hết chi phí sinh hoạt và hy vọng anh sẽ gửi một chút tiền về. Anh rất muốn kiếm tiền để gửi về cho gia đình lo chi phí sinh hoạt, nhưng lúc này, anh chỉ biết đứng trên phố, bối rối không biết kiếm tiền ở đâu. Dưới áp lực kép, cuối cùng người đàn ông không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, gục xuống khóc nức nở trên phố.

Phải thừa nhận rằng cảm giác an toàn của người lớn đến từ công việc. Có việc làm tức là có thu nhập, và chỉ có thu nhập bạn mới có thể nuôi sống gia đình.

Điều này làm tôi nhớ đến một chủ đề được thảo luận khá sôi nổi gần đây: "Những người làm việc tự do đang bắt đầu khao khát có được công việc ổn định". Bởi vì sau khi thử nghiệm, họ nhận ra rằng làm việc tự do hay khởi nghiệp đều không đơn giản như họ từng tưởng. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi mà chỉ việc đủ để ăn thôi cũng trở thành vấn đề.

Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng họ nhận ra rằng đối với hầu hết những người bình thường, một công việc ổn định chính là nơi trú ẩn an toàn.

Một lập trình viên 34 tuổi ở Bắc Kinh bị sa thải, hào hứng khởi nghiệp kinh doanh riêng nhưng anh nhận ra đó không phải là lựa chọn lý tưởng. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc giao dịch tại một ngân hàng.

Ngay khi nhận được lời mời, anh ấy vui mừng đến mức run rẩy nói: "Tôi tìm được việc làm rồi!" Anh ấy nói rằng nếu không tìm được việc làm, có lẽ anh ấy sẽ đi giao đồ ăn.

Nhưng giao đồ ăn có thực sự dễ như bạn nghĩ hay không? "Cùng lắm thì đi làm shipper" và "Cùng lắm thì làm tài xế công nghệ" là những lời mà nhiều người đi làm thường nói. Shipper hay tài xế công nghệ từng được nhiều người coi là công việc nghỉ dưỡng, nhưng giờ đây "chốn nghỉ dưỡng" này đã thay đổi.

Tổng liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc đã công bố số liệu thống kê: Hiện nay, tổng số lao động tại quốc gia này là 402 triệu người, số người tham gia các hình thức việc làm mới như giao đồ ăn, giao hàng nhanh, lái xe trực tuyến đã lên tới 84 triệu, gần 100 triệu người.

Nói cách khác, công việc mà nhiều người coi là lối thoát thực ra đang bị 100 triệu người chiếm mất.

Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy trân trọng công việc hiện tại, đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc một cách tùy hứng, hãy đi làm một cách nghiêm túc.

02

Có câu nói: Trên đời này không có công việc nào mang tên việc nhẹ lương cao, ngành nghề nào cũng có cái gian khổ, vất vả của riêng nó. Bạn nghĩ rằng làm việc trong một ngành nào đó là đàng hoàng và kiếm được tiền dễ dàng, nhưng thực tế đó chỉ là ảo tưởng.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những người làm việc tại ngân hàng có mức lương cao, ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định. Nhưng thực tế, đằng sau mọi vẻ đẹp và sức hấp dẫn đó là một thực tế không bóng bẩy như vẻ bề ngoài.

Blogger A có một người bạn đã vượt qua nhiều kỳ thi và phỏng vấn sau đó trúng tuyển trở thành nhân viên giao dịch tại một ngân hàng. Từ lúc bước vào ngân hàng vào buổi sáng và ngồi xuống quầy, cô không thể rời khỏi đó giữa chừng, kể cả khi đi vệ sinh.

Cuối cùng cũng đến được buổi trưa, cô ấy ăn trưa nhanh chóng, nghỉ ngơi một chút rồi ngồi vào quầy để tiếp tục làm việc. Những tưởng sẽ được tan làm lúc 5h chiều mỗi ngày, nhưng sau khi đóng cửa, cô ấy vẫn cần ở lại công ty để tổng kết công việc trong ngày. Cô ấy phải làm thêm giờ vào các ngày trong tuần và cuối tuần. Đây là giờ làm việc thực tế của một ngân hàng. Điều cô sợ nhất là gặp phải khách hàng khó tính, một số khách hàng tính tình không tốt sẽ trực tiếp đứng ở sảnh chửi bới cô. Dù có rơi nước mắt than thở, cô cũng không thể nói lại được, bởi vì "than thở" sẽ chỉ mang lại rắc rối lớn hơn. Ngoài các đánh giá công việc thông thường, còn có các đánh giá hàng tuần, đánh giá hàng quý và thậm chí là đánh giá hàng ngày.

Ngành công nghiệp này đã suy thoái trong hai năm qua, tiền lương đã giảm đáng kể, nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm. Công việc liên tục, đánh giá liên tục, họp liên tục, đây chính là công việc thường ngày của những nhân viên ngân hàng.

Sự dễ dàng chỉ là vẻ bề ngoài, chăm chỉ mới là tiêu chuẩn.

Chúng ta luôn nghĩ rằng công việc tốt luôn ở đâu đó ngoài kia, nhưng thực tế, khi bạn bóc tách vẻ hào nhoáng bề ngoài, ai cũng đều sẽ có nỗi đau không ai biết đến.

Không có công việc nào là hoàn hảo trên thế giới này. Mỗi công việc đều có áp lực riêng, và mỗi đồng tiền kiếm được đều phải trải qua sự làm việc chăm chỉ, thức khuya, lo lắng và bất bình. Bạn không thể ở mãi trong vùng an toàn của mình và nhận được mức lương cao một cách ổn định.

03

Trước đó, trên mạng có đăng tải một bài viết có tên "15 năm tại Huawei", tác giả của bài viết là Trần Huy Hoàng, một nhân viên đã nghỉ việc tại Huawei. Trong thời gian làm việc tại Huawei, anh cũng gặp phải nhiều điều không vui như thời gian làm thêm dài, áp lực cao, đánh giá KPI khắt khe, v.v. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, anh vẫn rất biết ơn Huawei.

Chính Huawei đã giúp anh, một chàng trai quê sinh ra trong một gia đình hết sức phổ thông, đạt được tự do tài chính và nghỉ hưu sớm chỉ sau 15 năm.

Công ty dù lớn hay nhỏ, chỉ cần là công việc thì sẽ luôn có những điều khiến bạn không vui.

Suy cho cùng, công việc chỉ nhằm mục đích khiến bạn hạnh phúc một phần, trong quá trình làm, sẽ có những phút giây khiến bạn cảm thấy có thành tựu, cảm thấy đáng, nhưng phần lớn hơn còn lại là để kiếm tiền, nuôi sống gia đình và mang lại cho bạn địa vị xã hội.

Đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm ý nghĩa ở nơi bạn kiếm sống. Đây chính là lý do vì sao ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt với mưa to gió lớn, những người giao hàng vẫn kiên trì giao đồ ăn. Đây là lý do tại sao người phụ nữ phải bò đi làm trong điều kiện tuyết rơi cấp độ 9. Đó là lý do vì sao người công nhân sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để kiếm tiền trên một công trình nhô ra 8 tầng.

Nếu bạn hỏi họ có thích công việc mình đang làm không, tôi tin rằng phần lớn họ sẽ trả lời là không. Với người lớn, hạnh phúc thực sự không quan trọng bằng việc gia đình họ có cuộc sống đủ đầy và đàng hoàng.

Tiền là nền tảng để con người sống trên thế gian này. Nó có thể mang lại cho bạn sự tự do, phẩm giá và cảm giác an toàn.

Dù bạn đang làm trong ngành nào, mọi việc bạn làm hiện tại đều đang mở đường cho tương lai của bạn.

Vì vậy, đừng nằm xuống khi bạn vẫn có thể chiến đấu, cũng đừng nhõng nhẽo khi bạn có thể kiếm tiền.

Cuộc sống sẽ không dịu dàng với bạn chỉ vì bạn khóc, nhưng bạn có thể sống một cuộc sống tươi đẹp bằng cách làm việc chăm chỉ.

***

Có một câu thoại trong bộ phim "Sleepless in Seattle": "Hãy làm việc chăm chỉ, công việc có thể cứu bạn, và chỉ có công việc mới giúp bạn vượt qua khó khăn".

Tôi hiểu rằng có nhiều người không có một năm vui vẻ và phải chịu nhiều bất bình.

Có thể là do lãnh đạo không công nhận, sự táy máy của đồng nghiệp hay giao tiếp không suôn sẻ với khách hàng.

Mặc dù công việc luôn đi kèm với những bất bình và thách thức, nhưng phần thưởng mà nó mang lại có thể chữa lành nỗi lo lắng của chúng ta. Học cách nuốt trôi những lời than phiền và cố gắng hết sức để sống tốt cuộc sống bình thường này.