Ngày 2/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội "Đưa, nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.