Nhờ đâu địa phương dẫn đầu tăng trưởng thu hút nhiều nhà đầu tư muốn rót chục tỷ USD vào sản xuất điện gió?

Hải Phòng là thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước. Trong giai đoạn 2017-2021, tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng luôn ở vị trí dẫn đầu hoặc thứ hai cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng giai đoạn 2017-2021 (%). Nguồn: Cục Thông kế TP. Hải Phòng.

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2017-2021 của Hải Phòng đạt 14,11%. Trong đó, năm 2017, tăng trưởng kinh tế đứng thứ nhất cả nước, giai đoạn 2018-2020, tăng trưởng kinh tế xếp thứ 2 cả nước.



Trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,38%, dần đầu cả nước và gấp hơn 4,79 lần mức bình quân chung cả nước.

Trong quý 1/2022,tình hình kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục phát triển ổn định, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vẫn đạt mức tăng trưởng khá, đạt 10,04% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này cao hơn gấp 2 lần so với bình quân của cả nước (5,03%).

Trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tìm hiểu và đặt vấn đề về nghiên cứu, đầu tư sản xuất năng lượng tại Hải Phòng. Đặc biệt, các dự án này đều có quy mô lớn, nhất là sản xuất năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Trên thực tế, Hải Phòng là thành phố cảng biển nhiều nắng, do đó Hải Phòng rất giàu tiềm năng để sản xuất năng lượng sạch. Theo Sở Công Thương, Hải Phòng có đầy đủ hệ thống cảng nước sâu, sân bay quốc tế, đường giao thông kết nối hiện đại và thuận tiện.

Do đó, công nghiệp thành phố phát triển vượt bậc, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng gần 20%/năm. Theo đó, sản lượng tiêu thụ điện tăng nhanh, tới năm 2030 lượng tiêu thụ dự kiến tăng gấp đôi hiện tại.

Chính vì thế, theo UBND TP. Hải Phòng, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn đang mong muốn đầu tư các dự án năng lượng sạch là điều tất yếu, đáp ứng yêu cầu về điện phục vụ sản xuất trong tương lại.

Theo UBND TP. Hải Phòng, phát triển xanh được coi là thế mạnh của Hải Phòng trong chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, địa phương đang tập trung thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm năng để phát triển điện gió.

Các khu vực có tiềm năng điện gió tại Hải Phòng điển hình như: khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, khu vực ven biển Bàng La (quận Đồ Sơn), khu vực núi Sơn Đào phía bắc huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

UBND TP. Hải Phòng cho biết, Hải Phòng thu hút được rất nhiều nhà đầu tư mong muốn được sản xuất điện gió ngoài khơi. Trong đó lớn nhất là dự án của Tập đoàn Orsted (Đan Mạch) liên danh với Công ty CP Tập đoàn T&T thực hiện.

Cùng với đó, Công ty CP năng lượng Bitexco đề xuất xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ công suất 3.300MW; Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đề xuất dự án điện gió công suất 3.000MW; Công ty TNHH Xuân Cầu đề xuất dự án công suất 3.000MW; Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam đề xuất dự án công suất 3.000MW;...

Qua đó, có thể thấy, nguồn năng lượng gió của Hải Phòng khá dồi dào, khả năng sản xuất năng lượng gió rất khả thi với sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư tầm cỡ. Các dự án mới được đề xuất đều có quy mô rất lớn và nguồn vốn lên tới hàng tỷ USD.

Dự án của Tập đoàn Orsted và T&T đề xuất có tổng công suất 3.900MW; tổng mức đầu tư lên tới 11,9-13,6 tỷ USD. Vị trí dự kiến nghiên cứu là vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 14km; với diện tích khoảng 870km². Dự án sẽ tạo nên khoảng 13,7 tỷ kWh điện năng sản xuất hàng năm.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco có về việc xin chủ trương khảo sát, quan trắc đánh giá tài nguyên biển để lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trang trại điện gió ngoài khơi gần đảo Bạch Long Vĩ tại Hải Phòng.

Mới đây, Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco đề nghị được triển khai tại khu vực biển tại ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng theo nguyên tắc không thu tiền sử dụng khu vực biển, nhằm khảo sát phục vụ lập hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ có công suất lắp máy dự kiến 3.300MW.

Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ hay Trang trại điện gió ngoài khơi Bạch Long Vĩ có quy mô xây dựng và vận hành 3.300MW điện gió ngoài khơi. Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 công suất 800MW đưa vào vận hành năm 2030; giai đoạn 2 công suất 2.500MW đưa vào vận hành năm 2035. Tổng vốn đầu tư dự án là 256.000 tỷ đồng (khoảng 11 tỷ USD)

Việc đầu tư dự án điện gió ngoài khơi Hải Phòng sẽ góp phần đưa thành phố thành trung tâm cung cấp năng lượng sạch cho khu vực miền Bắc, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, đột phá trong giai đoạn tới.

https://cafef.vn/nho-dau-dia-phuong-dan-dau-tang-truong-thu-hut-nhieu-nha-dau-tu-muon-rot-chuc-ty-usd-vao-san-xuat-dien-gio-20220615111519074.chn