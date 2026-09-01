Nhóm cổ đông CII nâng sở hữu tại PC1 lên 12,79%, nắm khối cổ phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa báo cáo hoàn tất mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 trong ngày 27/8.

Sau giao dịch, CII Invest nâng lượng cổ phiếu PC1 sở hữu lên 29,63 triệu đơn vị, tương ứng 7,20% vốn điều lệ. Tính theo giá đóng cửa PC1 ngày 27/8 ở mức 21.050 đồng/cổ phiếu, số tiền CII Invest chi ra cho thương vụ này ước khoảng 21 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM ( HoSE: CII) đang trực tiếp sở hữu 22,98 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 5,59% vốn.

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu PC1 mà CII và CII Invest nắm giữ đã lên tới 52,61 triệu đơn vị, tương ứng 12,79% vốn doanh nghiệp. Với thị giá hiện nay, khối cổ phiếu này có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nhóm CII gia tăng sở hữu tại PC1 trong năm nay.

Nhóm cổ đông này bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên 2/6. Cùng với lượng cổ phiếu do CII trực tiếp nắm giữ, tổng sở hữu của nhóm khi đó vượt 23,7 triệu đơn vị, tương ứng 5,77% vốn PC1.

Sau đó, CII và CII Invest liên tục thực hiện các giao dịch mua vào, khiến tỷ lệ sở hữu tăng khá nhanh. Đến cuối tháng 6, tỷ lệ sở hữu của nhóm đạt 8,97%; giữa tháng 7 vượt 10%; đến ngày 22/7 đạt 11,09% và cuối tháng tăng lên 11,9%.

Sang đầu tháng 8, tỷ lệ sở hữu tiếp tục được nâng lên 12,08%, trước khi đạt 12,79% sau giao dịch mới nhất.

Diễn biến này cho thấy PC1 đang trở thành một trong những khoản đầu tư đáng chú ý trong danh mục của nhóm CII.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, CII ghi nhận 1.027 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, tăng mạnh 2,7 lần so với cuối quý I.

Đáng chú ý, trong danh mục này có khoản đầu tư gần 36,9 triệu cổ phiếu PC1 với tổng giá vốn khoảng 739 tỷ đồng. Giá mua bình quân được tính toán ở mức hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, số cổ phiếu PC1 này có giá trị thị trường khoảng 852 tỷ đồng, cao hơn 113 tỷ đồng so với giá vốn. Như vậy, khoản đầu tư vào PC1 khi đó tạm ghi nhận mức sinh lời khoảng 15%.

Việc tiếp tục mua thêm sau thời điểm chốt báo cáo bán niên cho thấy quy mô khoản đầu tư của nhóm CII tại PC1 đã tăng đáng kể so với con số được ghi nhận cuối tháng 6.

Nhóm cổ đông CII tiếp tục "gom" mạnh cổ phiếu PC1.

Trên thị trường chứng khoán, tại thời điểm 13h40 ngày 3/9, cổ phiếu PC1 giao dịch quanh mức 20.200 đồng/cổ phiếu, giảm 2,42% so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,1 triệu đơn vị.

Ở mức giá này, vốn hóa thị trường của PC1 hiện đạt hơn 8.300 tỷ đồng.

Việc nhóm CII liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PC1 trong vài tháng qua đang thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh khoản đầu tư này ngày càng chiếm tỷ trọng đáng kể trong danh mục chứng khoán kinh doanh của CII.