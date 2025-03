Ghi nhận trên sàn chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 2/2025, nhóm cổ phiếu “họ” Bamboo Capital có diễn biến không mấy khả quan.

Mã BCG - Công ty cổ phần Bamboo Capital mất 6% giá trị so với đầu tuần, đóng cửa phiên 28/2 đạt 5.760 đồng/cp. Tương tự, BCR - BCG Land hiện còn 4.400 đồng/cp, giảm 4%; BGE - BCG Energy đạt 5.600 đồng/cp, giảm hơn 8%.

Ngoài ra, một số mã thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital cũng như liên quan tới ông Nguyễn Hồ Nam cũng diễn biến kém sắc. Cổ phiếu công ty con TCD - Tập đoàn Xây dựng Tracodi hiện đạt 4.300 đồng/cp, giảm 7% so với cuối tuần trước. Mã DTG - Dược phẩm Tipharco đi ngang tại mức giá 22.600 đồng cp, tuy nhiên nhìn rộng hơn cổ phiếu vẫn đang quãng sụt giảm, so với đỉnh giá hồi tháng 4/2024 thị giá đã mất gần 40%.

Không những giảm giá mạnh, loạt cổ phiếu “họ” Bamboo Capital còn ghi nhận thanh khoản đột biến dưới áp lực bán của nhà đầu tư.

Những thông tin về các lô trái phiếu có thể đã tác động tới nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital tuần qua.

Cụ thể, ngày 25/2 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX) vừa có thông báo về việc tạm dừng giao dịch đối với trái phiếu BCR12101 của Công ty cổ phần BCG Land (Mã: BCR) và trái phiếu HIC12103 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Lý do tạm dừng đều là theo yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Được biết, BCG Land và Helios là hai công ty có mối liên hệ mật thiết với Bamboo Capital. Hiện Bamboo Capital là công ty mẹ nắm giữ hơn 62% vốn BCG Land; trong khi Helios được biết đến là cổ đông lớn của Bamboo Capital trước khi giảm sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% hồi năm 2023. Ngoài ra, chính BCG Land là tổ chức đứng ra cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng vừa bị tạm dừng giao dịch trên của Helios.

Mới nhất, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital đã công bố được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam vào ngày 28/02/2025.

BCG cho biết kể từ ngày 27/04/2024, ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại Công ty. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Về các vấn đề liên quan đến vụ việc này, doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện công bố thông tin một cách minh bạch theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Liên quan tới tình hình kinh doanh, Bamboo Capital ghi nhận năm 2024 tương đối khả quan với doanh thu thuần hợp nhất 4.372 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 của Bamboo Capital đạt 845 tỷ đồng, tăng 394% so với năm 2023. Đáng nói, kết quả này phần lớn đến từ việc chi phí tài chính giảm 479 tỷ đồng, tương đương giảm 30%, do công ty con phụ trách mảng năng lượng BCG Energy mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng.