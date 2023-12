Trong báo cáo chiến lược thị trường mới cập nhật, Chứng khoán Yuanta đánh giá tình hình kinh tế tháng 11 vẫn trên đà hồi phục chậm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn. Điểm nhấn tích cực nhất đến từ dòng vốn FDI duy trì đà tăng tốt, trong khi sự hồi phục trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu vẫn chậm. Nhu cầu tiêu dùng, hàng hóa trong nước cũng như các nước đối tác chính hồi phục chậm khi vẫn còn tâm lý thận trọng và tiết kiệm trong chi tiêu do lo ngại kinh tế khó khăn.

Theo Yuanta, bối cảnh vĩ mô đã ổn định hơn trong tháng 11 khi tỷ giá hạ nhiệt, lãi suất ổn định, lạm phát tăng nhẹ trong tầm kiểm soát. Đội ngũ phân tích đánh giá cao kịch bản lạm phát cả năm 2023 sẽ dưới 4,5% như trong mục tiêu của Chính phủ. Đối với giá vàng trong nước tăng cao, đà tăng sẽ sớm chững lại khi qua giai đoạn lễ tết, cưới hỏi cuối năm và giá vàng thế giới đang ở vùng đỉnh.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng tính tới cuối tháng 11 thấp hơn so với chỉ tiêu định hướng đầu năm. Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã có những chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm. Do đó, tăng trưởng tín dụng tháng 12 có thể tích cực hơn so với những tháng trước. Tuy nhiên, Yuanta lưu ý nhu cầu vốn của các doanh nghiệp sản xuất vẫn thấp trong bối cảnh kinh tế hồi phục chậm. Đặc biệt, tín dụng có thể gia tăng ở kênh bất động sản khi nhu cầu vốn các doanh nghiệp bất động sản vẫn cao, chính sách tín dụng cởi mở hơn cũng như nhu cầu giao dịch tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và thị trường nhà đất có tín hiệu ấm hơn trước.

Về thị trường chứng khoán, Yuanta cho rằng VN-Index có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy trung hạn nên thị trường có thể ít biến động trong tháng 12. Ngoài ra, dòng tiền có thể sẽ có sự phân hóa trong tháng 12 cho nên các nhà đầu tư nên chú ý vào việc lựa chọn các nhóm cổ phiếu với tâm điểm là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và có mức tăng trưởng cao.



"Xu hướng dài hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa rõ ràng cho nên các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục duy trì vị thế mua và nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu ở mức 35 – 40% danh mục", Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu chú ý trong tháng 11 gồm Hóa chất (DGC, DCM, LAS, CSV, PHR); Phần mềm và dịch vụ máy tính (FPT, CMG); Ngân hàng (HDB, MBB, ACB, BID, STB); Sản xuất dầu khí (BSR); Thép (HSG, HPG); Bán lẻ (FRT, DGW); Dịch vụ dầu khí (PVS, PVD). Đồng thời, nhà đầu tư có thể quan sát nhóm cổ phiếu vận tải, sản xuất thực phẩm, nước và khí đốt.