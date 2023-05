Nhựa Bình Minh sắp chia cổ tức 53%, SCIC đánh tiếng thoái vốn, cổ phiếu BMP tăng “bốc đầu”

Ngày 20/5 tới đây, CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) sẽ chốt danh sách cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 53% (01 cổ phiếu sẽ được nhận 5.300 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 10/6/2023.

Trước đó, vào đầu tháng 12 năm ngoái, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 31% bằng tiền. Như vậy, cổ đông công ty sẽ nhận được tổng mức cổ tức cho năm 2022 là 84% qua đó kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Với gần 81,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh dự kiến sẽ chi khoảng 434 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Cổ đông lớn nhất là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - một thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan sẽ “bỏ túi” khoảng 378 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối đến 55% cổ phần tại doanh nghiệp đầu ngành nhựa.

Trong một diễn biến khác, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thông báo về việc triển khai bán hết toàn bộ 19.983 cổ phiếu BMP (tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, mức giá tối thiểu 72.300 đồng/cp. Thời gian giao dịch dự kiến trong vòng 1 tháng (5-6/2023).

Mục đích chuyển nhượng là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Nhựa Bình Minh.

Trước những thông tin tích cực, cổ phiếu BMP đã bất ngờ tăng dựng đứng từ đầu tháng 4 qua đó vượt đỉnh lịch sử thiết lập từ năm 2017. Kết thúc phiên 4/5, BMP dừng ở mức 82.400 đồng/cp, tăng 41% sau một tháng. Mức thị giá này hiệnđã cao hơn gần 14% so với giá chào bán tối thiểu trong thương vụ thoái vốn của SCIC.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 281 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ năm 2014. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành được 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau quý đầu tiên.

Năm 2023, Nhựa Bình Minh kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 6.357 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm 6% so với năm trước, xuống còn 651 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phá kỷ lục về doanh thu trong một năm.