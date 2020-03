Những chiếc smartphone như Galaxy S20 Ultra đang đe dọa doanh số máy ảnh như thế nào

Với nhiều người, "DSLR hay camera phone" sẽ là một câu hỏi gây tranh cãi. Mặc dù smartphone đã vươn lên để trở thành loại thiết bị số phổ biến nhất trên thế giới, nhiều người dùng vẫn cho rằng máy ảnh số vẫn sẽ bán tốt nhờ vào chất lượng hình ảnh vượt trội.



Biểu đồ dưới đây sẽ chấm dứt tranh cãi này. Từ năm 2009 tới nay, doanh thu máy ảnh trên toàn cầu đã cắm đầu lao dốc. Cùng lúc, doanh thu smartphone tăng đột biến qua từng năm.

Có lẽ không phải là tình cờ mà doanh số máy ảnh lại suy giảm từ 2010. Đúng 10 năm trước, thị trường di động chứng kiến một cú sốc lớn khi Samsung vén màn dòng đầu bảng Galaxy S. Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ và màn hình lớn (so với smartphone cùng thời), Galaxy S còn được trang bị camera 5MP. Lần đầu tiên, người dùng smartphone đã được tận hưởng một trải nghiệm camera di động ở mức đủ dùng, giúp tận dụng lợi thế lớn nhất của điện thoại: là cỗ máy theo người dùng mọi lúc mọi nơi, có thể bắt đầu chụp ảnh chỉ sau một vài cử chỉ chạm màn hình.

Sự đi lên của smartphone kéo theo sự suy giảm nặng nề của máy ảnh (thống kê của Statista)

Cuộc "hạ bệ" máy ảnh số đã chính thức bắt đầu. Trong khi Samsung tiên phong cho smartphone bùng nổ trên toàn cầu, doanh số máy ảnh suy giảm nặng nề qua từng năm và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Kết thúc năm 2019, tổng doanh số smartphone trên thế giới đạt 1,5 tỷ đơn vị, kẻ đứng đầu là Samsung chiếm 1/5 tổng đơn vị máy bán ra. Cùng kỳ, lượng máy ảnh bán ra trên toàn cầu đạt vỏn vẹn 15,2 triệu chiếc (số liệu hiệp hội máy ảnh CIPA).

Quên đi máy ảnh số

Chiếc smartphone Galaxy S20 Ultra mới ra mắt có thể lý giải vì sao thị trường camera lại rơi vào "thảm cảnh" này. Ra mắt với mục tiêu phá vỡ những giới hạn vật lý của camera trên smartphone, cả 3 chiếc Galaxy S20 series đều được trang bị cảm biến ảnh kích cỡ 1/1.33 inch. Đặc biệt, Galaxy S20 Ultra còn có camera chính độ phân giải siêu cao 108MP và khả năng thu phóng chuẩn không gian 100X nhờ ống kính gập lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone Galaxy, cùng khả năng quay video chuẩn 8K duy nhất trên smartphone hiện nay. Khả năng zoom 100X cho phép người dùng chụp những bức ảnh động vật từ xa mà không làm chúng sợ, hoặc giúp bạn định vị một tòa nhà cụ thể giữa một "rừng bê tông" khi gửi kèm một bức ảnh 100X với ảnh góc rộng của thành phố từ trên cao chẳng hạn.

Những con số này không chỉ ấn tượng với người dùng mà còn có ý nghĩa quan trọng với ngành công nghiệp di động nói chung. Kích cơ cảm biến lớn hơn sẽ giúp thu được nhiều ánh sáng hơn, đặc biệt hữu ích cho những bức ảnh chụp ban đêm. Càng thu nhiều sáng, ảnh chụp đêm càng hiển thị nhiều chi tiết và đẹp mắt hơn. Tiếp đến, độ phân giải cao đi kèm với sức mạnh xử lý sẽ khiến cho trải nghiệm chụp ảnh trở nên cực kỳ mượt mà, giúp người dùng không lỡ mất "khoảnh khắc" vàng.

Với kích cỡ 1/1.33 inch, cảm biến camera trên bộ ba Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra đang thuộc hàng lớn nhất trên smartphone hiện nay. Kích cỡ siêu lớn này giúp cho mẫu Samsung đầu bảng có khả năng thu sáng cực tốt, tạo ra những bức ảnh trong, rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng – một lĩnh vực trước đây vốn là thế mạnh dành riêng của máy ảnh chuyên dụng. Khung hình cỡ lớn sau đó sẽ được con chip Exynos 990 mạnh mẽ xử lý thành một bức ảnh có độ phân giải siêu cao 108MP mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng (so với máy ảnh thường). Mức độ chi tiết được nâng cao lên tới 108 triệu điểm ảnh cũng giúp cho ảnh chụp từ S20 Ultra trở thành đối tượng lý tưởng để in bản lớn hay crop hình chỉnh sửa về sau.

Một trải nghiệm không giới hạn



Không dừng lại ở những giới hạn phần cứng bị phá vỡ, camera Galaxy S20 series còn như "hổ mọc thêm cánh" khi được sự trợ giúp từ các thuật toán AI thông minh. Single Take mới ra mắt là một ví dụ: khi kích hoạt tính năng này, Galaxy S20 series sẽ tự động bật cả camera chính 108MP lẫn camera góc rộng 12MP và camera tele 48MP trong vòng 10 giây. Hình ảnh ghi lại sẽ được mạng neuron trên chip Exynos 990 phân tích, và sau đó S20 series sẽ tự động chọn lọc ra những "khoảnh khắc" thú vị nhất. Như vậy, Galaxy S20 series không chỉ là một cỗ máy chụp ảnh đơn thuần, mà đã trở thành một "trợ lý" thông minh trong tác vụ chụp ảnh.

Đây chính là điểm vượt trội của smartphone so với máy ảnh. Nếu như máy ảnh chỉ có một công dụng duy nhất là để chụp ảnh, smartphone là một cỗ máy vi tính thực sự với đầy đủ các thành phần xử lý mạnh mẽ. Tận dụng sức mạnh của những con chip ngày càng nhiều nhân, dung lượng RAM vượt mặt cả PC hay các chip neuron/xử lý hình ảnh, smartphone có thể thực hiện các tác vụ AI như lựa chọn khoảnh khắc, gợi ý phối khung hình, tự động tối ưu hiệu năng ứng dụng hay nhận diện vật thể. Những trợ lý ảo như Google Assistant hay Samsung Bixby là công cụ đắc lực để biến smartphone thành trái tim của căn nhà thông minh.

Cụm camera trên Galaxy S20 Ultra đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nhiếp ảnh di động.

Sau khi Galaxy S20 series ra mắt, các chuyên trang công nghệ, các YouTuber hay người dùng chuyên nghiệp đã bắt đầu mang chiếc smartphone này so sánh với máy ảnh. Tuy phần thắng không phải lúc nào cũng thuộc về chiếc Samsung đầu bảng, gần như tất cả các bài thử nghiệm đều kết thúc với lời khen ngợi dành cho Galaxy S20 series. Đáng chú ý nhất, chuyên trang Digital Camera World - vốn thường tập trung đánh giá máy ảnh, cũng đã phải khẳng định: "Samsung Galaxy S20 Ultra không chỉ là chiếc camera phone tuyệt vời nhất trong gia đình Galaxy mà còn có thể coi là chiếc camera phone ấn tượng nhất từ trước tới nay".

Bởi thế, ngôi vị của những chiếc máy ảnh truyền thống đang bị lung lay. Máy ảnh truyền thống không thể hỗ trợ AI, không thể cho ra nhiều ảnh với nhiều góc chụp cùng lúc, càng không thể quay và chỉnh sửa nội dung 8K trực tiếp trên thiết bị mà không có độ trễ, cùng như khả năng chia sẻ lên MXH gần như tức thì. Nhìn chung, xu thế nhiếp ảnh di động là tất yếu, và với thế hệ Galaxy S20 series, Samsung đang phà hơi nóng khiến những chiếc máy ảnh DSLR cồng kềnh trở thành những món "đồ cổ" trong tương lai không xa.