Những chính sách liên quan tới ô tô có hiệu lực từ tháng 10

Thủ tục hành chính khi đăng kiểm ô tô

Ngày 8/9, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1137/QĐ-BGTVT, công bố 4 thủ tục hành chính được ban hành trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Chúng bao gồm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu, cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu.

Quyết định kể trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy

Ngày 7/9/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC, nêu rõ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, Thông tư sẽ tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực I (gồm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Đặc biệt, phí đăng ký xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) đạt mức 20 triệu đồng/lần/xe.

Cũng trong Thông tư 60/2023/TT-BTC, những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan tới ngoại giao, xe môtô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật.

Thông tư này hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Quy định với ô tô thuộc diện triệu hồi

Ngày 16/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP, trong đó bao gồm quy định liên quan tới ô tô thuộc diện triệu hồi.

Cụ thể, việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra cần được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.

Ngoài ra, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2023, áp dụng đối với ô tô kể từ ngày 1/8/2025.