Những chương trình AI tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp nhất

1. Midjourney



Midjourney là một trong những chương trình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất vào thời điểm hiện nay. Có thể truy cập trong phiên bản beta công khai mà bạn phải đăng ký, quyền truy cập miễn phí của nó dường như đã bị đóng trong thời gian không xác định, Midjourney tồn tại dưới dạng bot Discord. Do đó, nếu muốn dùng thử, trước tiên bạn cần tải xuống Discord, tạo tài khoản và tham gia máy chủ Midjourney Discord. Đăng ký lần đầu tiên được tính phí 10 USD mỗi tháng cho thuê bao tháng hoặc 8 USD mỗi tháng cho thuê bao năm.

Sau khi đăng ký trên Discord và tham gia máy chủ Midjourney, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi cho bot bằng cách gọi nó vào một trong các phòng dành riêng (người mới) bằng cách sử dụng hướng dẫn /imagine, sau đó là mô tả của bạn (còn gọi là lời nhắc). Trong vài giây, bot sẽ tạo ra bốn hình ảnh tương ứng với yêu cầu của bạn. Bên dưới các hình ảnh được tạo, một số nút U được đánh số cho phép bạn có được các phiên bản lớn hơn với nhiều chi tiết hơn. Các nút V, cũng được đánh số, sẽ cho phép bạn tạo các «biến thể» của hình ảnh vừa tạo. Và nếu kết quả không phù hợp với bạn, bạn sẽ có nhiều thời gian để tạo các hình ảnh mới với cùng một dấu nhắc bằng cách nhấp vào nút có hai mũi tên tròn.

Kết quả thu được với Midjourney thật tuyệt vời. Chương trình trí tuệ nhân tạo sáng tạo này hiện là chương trình ấn tượng nhất trong số những chương trình mà bạn có thể thử nghiệm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, phiên bản miễn phí của Midjourney, vừa bị tạm ngừng, chỉ cấp cho bạn 25 tín chỉ miễn phí để kiểm tra công cụ. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải trả phí.

2. Stable Diffusion

Trong số các mô hình học máy có khả năng tạo ra hình ảnh thực tế từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên, Stable Diffusion nổi bật. Tính năng chính của nó là mọi người đều có thể truy cập mã nguồn, Stability AI, người tạo ra nó, đã xuất bản nó trên Github. Nó có thể được sử dụng trực tiếp từ trình duyệt thông qua các ứng dụng web như DreamStudio's.

Đăng ký miễn phí trên dịch vụ trực tuyến, cho phép bạn hưởng lợi theo mặc định từ một trăm tín chỉ người dùng, tương ứng với việc tạo ra khoảng 500 hình ảnh. Con số này có thể giảm tùy thuộc vào kích thước và mức độ chi tiết mong muốn. Tất cả các hình ảnh bạn tạo, cũng như lời nhắc của chúng, đều được ghi vào lịch sử. Tuy nhiên, bản xem trước của chúng không được lưu trữ trên các máy chủ của dịch vụ mà chỉ trong bộ đệm trình duyệt web của bạn. Do đó, cần phải nhớ để lưu những sản phẩm phù hợp với bạn nhất.

Bạn cũng có thể chạy Stable Diffusion cục bộ trên PC, chẳng hạn như sử dụng công cụ như Easy Diffusion. Bằng cách chạy Stable Diffusion trên máy của riêng bạn, bạn sẽ có thể sử dụng AI không giới hạn để tạo hình ảnh của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, nếu bạn định chọn tùy chọn này, bạn sẽ cần phải có một chiếc máy có cấu hình mạnh mẽ với card đồ họa chuyên dụng. Tạo hình ảnh với Stable Diffusion rất tốn tài nguyên.

3. Bing Image Creator

Vài tuần qua, Bing, công cụ tìm kiếm của Microsoft, đã có thể tạo ra hình ảnh từ một mô tả đơn giản. Mô-đun dành riêng cho phương pháp này, Bing Image Creator, có thể truy cập được từ bất kỳ trình duyệt web nào.

Vẫn ở trạng thái "Xem trước", Bing Image Creator cuối cùng sẽ được tích hợp hoàn toàn vào chế độ Hội thoại của Bing. Để tạo ra dịch vụ hình ảnh, Microsoft đã không phải tìm đâu xa. Đại gia công nghệ dựa vào Dall-E, mô hình trí tuệ nhân tạo tổng quát của OpenAI, "người tạo ra" ChatGPT dựa trên chế độ Hội thoại của Bing. Mặc dù Bing Image Creator miễn phí sử dụng nhưng dịch vụ này vẫn yêu cầu bạn phải có tài khoản Microsoft và kết nối nó với Bing. Khi thủ tục này hoàn tất, bạn có thể bắt đầu tạo hình ảnh bằng cách nhập mô tả văn bản đơn giản vào trường được cung cấp.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Microsoft đã cung cấp một hệ thống tăng tốc cho phép bạn tạo hình ảnh nhanh hơn. Theo mặc định, bạn sẽ có 25 lần "tăng tốc" từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ. Sau khi tín dụng này hết, bạn vẫn có thể sử dụng Bing Image Creator, nhưng tốc độ chậm hơn và có thể kém hiệu quả hơn. Vậy các khoản tín dụng mới thì sao ? Đây là điểm rất thông minh của Microsoft. Đại gia công nghệ dựa vào Phần thưởng Microsoft (Microsoft Rewards), một hệ thống phần thưởng với số điểm bạn nhận được bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm Bing và thực hiện một số hành động do công cụ này đề xuất.

Cuối cùng, vì Bing Image Creator dành cho công chúng, Microsoft đã triển khai một số biện pháp bảo vệ để ngăn người dùng sử dụng nó để tạo nội dung độc hại. Do đó, công cụ này, cũng như chế độ Hội thoại của nó, bị hạn chế. Do đó, bạn không nên vi phạm các quy tắc do Microsoft đưa ra, nếu không tài khoản của bạn sẽ nhanh chóng bị đưa vào danh sách đen của nền tảng.

4. Dall-E

Dall-E, mô hình trí tuệ nhân tạo mà Bing Image Creator dựa trên, được phát triển bởi OpenAI, người tạo ra ChatGPT. Đối với ChatGPT, có thể kiểm tra khả năng của Dall-E trực tiếp từ trình duyệt web của bạn. Điều kiện duy nhất cho việc này là bạn phải có tài khoản OpenAI. Nếu bạn đã sử dụng ChatGPT, bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào Dall-E và nếu chưa, bạn có thể đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết Đăng ký được hiển thị bên dưới nút đăng nhập từ trang ChatGPT.

Thật không may, không giống như ChatGPT có thể được sử dụng miễn phí không giới hạn, Dall-E hạn chế số lượng hình ảnh có thể được tạo miễn phí. Theo mặc định, bạn sẽ được hưởng lợi từ 15 tín chỉ miễn phí mỗi tháng. Chúng tương ứng với 15 yêu cầu được gửi đến công cụ để tạo hình ảnh. Nếu bạn muốn sử dụng Dall-E vượt quá số lượng tín dụng này, bạn cần phải thanh toán. Trả khoảng 15 USD để có được 115 tín chỉ. Các khoản tín chỉ miễn phí chưa sử dụng không thể được chuyển sang tháng tiếp theo, trong khi những khoản bạn mua có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày mua.

Tất cả hình ảnh bạn tạo bằng Dall-E đều được lưu trong lịch sử mà bạn có thể truy cập không giới hạn. Mỗi yêu cầu được gửi đến chương trình cho phép bạn tạo bốn hình ảnh mà bạn có thể tải xuống riêng lẻ.

5. BlueWillowAI

Không giống như các giải pháp khác ở trên, BlueWillowAI không phải là một mô hình trí tuệ nhân tạo tổng quát chính thức. Công cụ này được tạo ra vào tháng 1/2023 bởi một nhóm kỹ sư chuyên về AI, những người muốn ẩn danh trong thời điểm hiện tại. Theo Câu hỏi thường gặp của trang web, BlueWillowAI chịu trách nhiệm tổng hợp một số mô hình trí tuệ nhân tạo. Hoạt động theo cách này, nền tảng hứa hẹn sẽ nhận được kết quả tốt nhất có thể, tùy thuộc vào lời nhắc được nhập. Nếu BlueWillowAI không trình bày chi tiết các mô hình AI mà nó dựa vào, thì điều đó có nghĩa là nó sử dụng các mô hình giống như mô hình của Stable Diffusion.

BlueWillowAI không có ứng dụng hoặc trang web chuyên dụng. Để sử dụng công cụ này, giống như Midjourney, bạn sẽ cần tạo tài khoản Discord và tham gia máy chủ BlueWillowAI tương ứng. Và chính trong một trong những kênh rookie được cung cấp cho người dùng, bạn có thể tạo hình ảnh của mình. Để làm điều này, bạn sẽ cần sử dụng lệnh /imagine trước khi nhập lời nhắc xác định chi tiết hình ảnh của bạn. Sau vài giây kiên nhẫn chờ đợi, BlueWillowAI sẽ hiển thị kết quả thu được trực tiếp trong đoạn hội thoại mà bạn chia sẻ với những người dùng khác có nhắc đến bạn. Do đó, điều này có nghĩa là tất cả các hình ảnh bạn tạo, như trên Midjourney, đều hiển thị với những người dùng khác.

Để tạo lời nhắc, bạn có thể dựa vào phần giải thích do BlueWillowAI cung cấp trong tài liệu có sẵn trên trang web của mình. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu công cụ sử dụng một hình ảnh hiện có bằng cách chỉ ra sau /imagine, URL của hình ảnh, theo sau là mô tả của bạn và các tham số (ví dụ: định dạng) .

Mỗi yêu cầu được gửi tới BlueWillowAI sẽ tạo ra bốn hình ảnh mà sau đó bạn có thể lưu vào ổ cứng của mình. Cũng lưu ý rằng đối với mỗi hình ảnh được tạo, bạn có thể chọn "nâng cấp" chúng (bằng cách nhấp vào Ux, x đại diện cho số lượng hình ảnh được nâng cấp) hoặc tạo các biến thể (theo nguyên tắc tương tự, bằng cách nhấp vào Vx).