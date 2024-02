Những chuyến bay "bão táp" ngày Tết: Nhận thông báo lùi lịch 3, 4 lần, ngồi chờ cả 10 tiếng mới được bay

Càng gần thời điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi lại bằng máy bay càng đặc biệt tăng cao. Dù các hãng bay đã không ngừng tăng cường số lượng chuyến bay nhằm phục vụ cho nhu cầu khách hàng nhưng vẫn thường xảy ra tình trạng quá tải bất kể ngày đêm.

Đặc biệt, thời tiết trong những ngày vừa qua liên tục xuất hiện tình trạng sương mù khiến nhiều chuyến bay buộc phải hoãn hoặc hủy chuyến khiến không ít hành khách mệt mỏi vì thời gian chờ đợi ở sân bay liên tục kéo dài.

Các chuyến bay liên tục bị hoãn khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi

Chị Đan - hành khách bay từ TP.HCM về Hà Nội cho hay: "Mình bay chuyến vào lúc 21h00 ngày 3/2. Nhưng sau đó, hãng delay (hoãn) chuyến bay của mình nhiều lần: lần 1 hãng delay sang 1h50 ngày 4/2 và lần 2 hãng delay sang 2h45 ngày 4/2. Dù nhiều lần bị delay như vậy nhưng hãng cũng không hỗ trợ thêm gì cho mình."

Chị Đan cho biết, do khá sợ trường hợp bị delay chuyến bay nên đã cố gắng chọn hãng bay lớn nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng này. Thậm chí, chị đã định đổi chuyến bay sang 8h sáng hôm sau:

"Sau khi biết bị delay bay vào giữa đêm như này thì mình định đổi vé sang 8h sáng hôm sau bay. Nhưng lúc đấy lại nghĩ lỡ đổi lên 8h sáng lại bị delay tiếp thì rất mệt mỏi. Mình sợ nhất là cứ vạ vật ở sân bay vì rất mất thời gian và mệt mỏi".

Theo thông tin từ bạn bè và đọc báo, chị Đan cũng biết được lý do hãng bay liên tục hoãn hoặc hủy chuyến cận Tết là vì lý do thời tiết bất lợi, Hà Nội liên tục xuất hiện sương mù. Một số chuyến bay về Hà Nội không thể hạ cánh mà buộc phải chuyển sang các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Nghệ An... Với những trường hợp này, hành khách được hãng bồi thường số tiền là 250.000 VNĐ để đi xe về Hà Nội.

Tương tự chị Đan, anh Hảo - một hành khách bay chuyến bay từ TP.HCM về Đà Nẵng cũng buộc phải chờ ở sân bay trong thời gian dài do hãng liên tục thông báo hoãn chuyến đến 3 lần. Được biết, lịch bay ban đầu của anh Hảo là vào lúc 2 giờ sáng, sau đó bị dời xuống 4 giờ và cuối cùng là 5 giờ.

Các chuyến bay liên tục bị hủy

"Xung quanh mình người từ ngồi đến nằm, tiếng trẻ con khóc và 1001 âm thanh khác. Tất nhiên là hãng cũng không có nhân viên hay ai giải thích lý do cụ thể về việc hoãn bay." - Anh Hảo bức xúc.

Không chỉ các chuyến bay trong nước mà các chuyến bay quốc tế những ngày vừa qua cũng liên tục bị hoãn do lý do thời tiết.

Chuyến bay của chị Phạm Trang di chuyển từ Hà Nội đến Bangkok (Thái Lan) vào ngày 2/2 cũng bị hoãn đến 4 lần: "Ban đầu chuyến bay của mình dự kiến xuất phát vào lúc 11h40. Sau đó được hãng liên tục báo hoãn chuyến sang 13 giờ 25, 15 giờ 15 và cuối cùng là 16 giờ 50 mình mới có thể lên máy bay.

Những tin nhắn về việc hoãn chuyến bay liên tục được gửi về

Do sợ dịp lễ Tết đông người nên mình đã quyết định ra sân bay từ lúc 7h giờ sáng nhưng liên tục được thông báo hoãn bay khiến mình khá mệt mỏi vì phải ngồi đến gần 10 tiếng đồng hồ tại sân bay."

Chị Trang cũng cho biết thêm, ngoài chuyến của chị thì trong ngày hôm đó cũng có rất nhiều chuyến bay bị hủy do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn bay:

"Mình cứ ngồi khoảng 10 15 phút lại nghe được một thông báo hoãn chuyến do điều kiện thời tiết không đảm bảo. Dù biết để đảm bảo an toàn cho hành khách nhưng ai cũng không khỏi chán nản vì thời gian chờ đợi cứ liên tục kéo dài tưởng chừng không có điểm dừng. Khi ngồi trong khu vực chờ lên máy bay, hãng có hỗ trợ cho mỗi hành khách một chai nước lọc và một suất ăn miễn phí."