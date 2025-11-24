Những con số đau lòng về thiệt hại trong đợt mưa lũ kéo dài ở miền Trung
Tính đến 18 giờ ngày 23-11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 102 người chết và mất tích, trong đó có 91 người chết.
- 23-11-2025102 người chết và mất tích, thiệt hại vượt 9.000 tỉ đồng, mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn tiến ra sao?
- 24-11-2025Thời tiết miền Bắc những ngày tới
- 24-11-2025Đợt “offline đội cứu hộ” lớn nhất Việt Nam!
- 12-10-2020Chùm ảnh flycam: Trung tâm thành phố Huế ngập nặng do mưa lũ kéo dài, nước tiến sát mép cầu Trường Tiền
Người lao động
Theo Người lao động Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://nld.com.vn/nhung-con-so-dau-long-ve-thiet-hai-trong-dot-mua-lu-keo-dai-o-mien-trung-196251124082640502.htm