Những công ty chứng khoán đầu tiên 'khoe' lợi nhuận quý I/2024

Chứng khoán MB (MCK: MBS, sàn HNX) là công ty đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51%. Lợi nhuận sau thuế gần 183 tỷ đồng, tăng 51% và là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận tăng so với quý liền trước.

Trong cơ cấu doanh thu ghi nhận các mảng kinh doanh đều tăng trưởng. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu vẫn đóng góp lớn nhất với gần 260 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối 31/3/2024, dư nợ cho vay của MBS lên đến 9.870 tỷ đồng, trong đó cho vay ký quỹ (margin) hơn 9.274 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng (9%) chỉ sau 3 tháng.

Năm 2024, MBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước và là mức lãi cao nhất MBS từng ghi nhận trong lịch sử hoạt động của công ty này. Như vậy sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành gần 25% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tiếp đến, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2024 với tổng doanh thu hoạt động 1.694 tỷ đồng tăng tới 82% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 1.160 tỷ đồng, tăng 32% so với quý trước và tăng 2,6 lần so với quý I/2023.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là nguồn thu nhập chính của TCBS, với doanh thu đạt 729 tỷ đồng (tăng 122% so với cùng kỳ).

Trong quý vừa qua, TCBS đã tư vấn phát hành thành công gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, phân phối hơn 21.000 tỷ đồng trái phiếu sơ cấp đến các nhà đầu tư.

Doanh thu lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 573 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tại 31/03/2024 đạt mức kỷ lục 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cuối năm 2023.

Năm 2024, TCBS đặt mục tiêu doanh thu 6.420 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.700 tỷ đồng, cùng tăng 22% so với thực hiện năm 2023. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 26% chỉ tiêu doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận.

Một số công ty chứng khoán khác cũng hé lộ kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 08/04, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS, sàn HoSE) công bố doanh thu quý I ước đạt 283 tỷ đồng và lãi trước thuế là 138 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 78% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 97%.

Ban lãnh đạo VDS cũng chia sẻ, chỉ số dư nợ cho vay margin bình quân tăng 15% so với năm 2023, thời điểm cuối tháng 3/2024 tăng 23% so với cuối năm 2023 (tương ứng hơn 3.400 tỷ đồng). Xác định thị trường chứng khoán sắp tới nhiều cơ hội, năm 2024, Rồng Việt xác định tăng năng lực tài chính để thúc đẩy thêm mảng này.

VDS xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu 983 tỷ đồng và chi phí 623 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,3% và 49% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 360 tỷ đồng, giảm 13%.

Tương tự, Chứng khoán VIX (MCK: VIX, sàn HoSE) cũng ước tính lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 200 tỷ đồng, gấp 16,6 lần quý I/2023.

Năm 2024, Chứng khoán VIX kỳ vọng tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận mới với mục tiêu lãi trước thuế đạt 1.320 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.056 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 9% so với thực hiện năm 2023.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE) cũng tiết lộ thị phần môi giới 3 tháng đầu năm đạt 6%, dư nợ ký quỹ đạt trên 8.000 tỷ đồng, nguồn thu từ cho vay theo đó sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động.

Trong buổi gặp mặt nhà đầu tư ngày 11/4, lãnh đạo Chứng khoán DSC (MCK: DSC) cho biết doanh thu quý đầu năm nay 134 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng, gấp 5 lần.

Năm 2024, DSC đặt kế hoạch doanh thu đạt 423 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm 2023 nhưng dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 33% lên 200 tỷ đồng. Trong năm nay, công ty có kế hoạch chuyển niêm yết sang HoSE và tập trung phát triển mảng sản phẩm tư vấn số.