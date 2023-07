Những dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến

Theo đó, để tự bảo vệ mình khi tham gia vào các nền tảng trực tuyến, hãy học cách nhận biết các dấu hiệu của lừa đảo:

Ưu đãi hấp dẫn: Các ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc không thể tưởng tượng được.

Yêu cầu bạn bè bất ngờ: Nhận được lời mời kết bạn trực tuyến từ một người không quen biết.

Thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụng: Được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụng mua sắm.

Chuyển tiền khẩn: Được yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển tiền khẩn cấp.

Yêu cầu OTP: Đ ược yêu cầu tiết lộ mã OTP của mình.

Theo Cục An toàn thông tin, thống kê 6 tháng đầu năm nay, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022.

Có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác), đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức để trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bảo đảm an toàn thông tin là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn.

Bộ TTTT phát động chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” dưới sự chủ trì, điều phối của Cục An toàn thông tin, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân Việt Nam trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng.