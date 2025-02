Những điểm chính từ Hội nghị Thượng đỉnh AI

Hội nghị cho thấy sự công nhận toàn cầu về tiềm năng to lớn của AI, cũng như nhu cầu cân bằng giữa quy định, đầu tư và hợp tác để khai thác lợi ích mà AI mang lại, đồng thời giảm thiểu rủi ro đi kèm. Tuy nhiên, xuất hiện quan điểm khác biệt về quy định AI.

Hội nghị Thượng đỉnh AI Paris diễn ra từ ngày 10-11/2

Mỹ và Anh từ chối ký vào tuyên bố chung do khoảng 60 quốc gia ủng hộ, bao gồm Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo AI “mở, bao trùm, minh bạch, đạo đức, an toàn, bảo mật và đáng tin cậy”. Mỹ và Anh lo ngại rằng ngôn ngữ này có thể dẫn đến quy định quá mức, làm cản trở đổi mới. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo về các quy định “quá thận trọng”, nhấn mạnh cần có cách tiếp cận cởi mở hơn để thúc đẩy sự phát triển của AI, Financial Times đưa tin.

Đầu tư lớn vào hạ tầng AI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch thu hút 109 tỷ euro đầu tư tư nhân để tăng cường năng lực AI của Pháp. Mục tiêu của sáng kiến này là giúp châu Âu cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Khoản đầu tư sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng AI, bao gồm cụm siêu máy tính và trung tâm dữ liệu để hỗ trợ đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước lo ngại rằng quy định quá chặt chẽ có thể kìm hãm đổi mới, các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cam kết đơn giản hóa quy định về AI. Cách tiếp cận này nhằm cân bằng giữa giám sát AI và duy trì tính cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ này.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh tiềm năng to lớn của AI và kêu gọi hợp tác quốc tế để xây dựng các khung quản trị đảm bảo các giá trị chung, giảm thiểu rủi ro và xây dựng lòng tin. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp các nước đang phát triển tiếp cận AI, đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và nông nghiệp, Livemint đưa tin.