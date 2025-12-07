Những DN đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh 2026: Taseco Land tham vọng lãi gấp 5 lần, Đạm Cà Mau thận trọng dự kiến lãi ròng giảm 18%

Tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 diễn ra ngày 6/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã GVR) cho biết doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt khoảng 32.007 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch và tăng 11% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.929 tỷ đồng, cao hơn 19% so với kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 4.350 tỷ đồng, vượt 3% chỉ tiêu đề ra.



Theo lãnh đạo VRG, năm 2025 ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết cực đoan khiến không ít vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng năng suất. Tuy vậy, các công ty cao su thành viên vẫn hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nhờ kiểm soát tốt chi phí và giá bán mủ cao su duy trì ở mức thuận lợi. Ở chiều ngược lại, lĩnh vực chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su chịu áp lực lớn từ biến động chính sách thương mại quốc tế, chi phí đầu vào tăng cao và thị trường thiếu đơn hàng, khiến một số đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất.



Bước sang năm 2026, GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 33.467 tỷ đồng, tăng gần 5% so với ước thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 7.275 tỷ đồng, tăng tương ứng 5%.



Cùng trong nhóm doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch năm 2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết HĐQT ngày 05/12/2025.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.182 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ dự kiến đạt doanh thu 16.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 10%. Ngoài ra, DCM cũng lên kế hoạch chi 734 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị.



Trước đó, Đạm Cà Mau đã điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, với doanh thu hợp nhất nâng từ 13.983 tỷ đồng lên 15.863 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 13%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt được điều chỉnh lên 1.614 tỷ đồng và 1.448 tỷ đồng, đều tăng 87% so với kế hoạch cũ.

So sánh với kế hoạch vừa điều chỉnh, mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 vẫn tăng 11%, song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm hơn 18%.



Việc đặt kế hoạch thận trọng không phải là điều mới với Đạm Cà Mau. Năm 2024, doanh nghiệp cũng xây dựng chỉ tiêu đầu năm ở mức dè dặt, sau đó điều chỉnh tăng mạnh khi kết quả kinh doanh sau quý 3 đã vượt xa kế hoạch. Tương tự, trong năm 2025, kế hoạch được điều chỉnh trong bối cảnh doanh thu 10 tháng đạt hơn 14.265 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 45%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 90% chỉ tiêu doanh thu và vượt 13% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.



HĐQT CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (mã PBP) – đơn vị thành viên của Đạm Cà Mau – cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ giữa tháng 11. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 31,5 triệu bao bì; sản xuất 6.000 tấn và tiêu thụ 12.000 tấn phân bón. Về mặt tài chính, PBP lên kế hoạch doanh thu hơn 411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 9 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 8,5%.



Trong năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu hơn 307 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 7,5 tỷ đồng. Như vậy, mục tiêu năm 2026 cao hơn lần lượt 34% về doanh thu và 20% về lợi nhuận. Thực tế sau 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 327 tỷ đồng doanh thu và 6,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 50% và 0,3% so với cùng kỳ, qua đó vượt 7% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 83% chỉ tiêu lợi nhuận năm.



CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam được thành lập từ tháng 6/2010, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa PP, PE phục vụ công nghiệp và nông nghiệp, đồng thời là nhà cung cấp bao bì chính cho Nhà máy Đạm Cà Mau. Tại thời điểm 30/9/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 480 tỷ đồng, trong đó Đạm Cà Mau nắm giữ 51,03%.



Trong lĩnh vực bất động sản, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco Land (mã TAL) là doanh nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng rất tham vọng. Tại hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư ngày 2/12, Taseco Land ước doanh thu năm 2025 đạt 3.824 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 615 tỷ đồng, giảm trên 10%. Theo ban lãnh đạo, dự án khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 đóng góp tới 53% tổng doanh thu và 60% lợi nhuận toàn công ty.

Trên nền tảng đó, TAL đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 5 lần mức thực hiện năm 2025. Để hiện thực hóa kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến triển khai đồng thời 19 dự án, tập trung hoàn tất bàn giao phần còn lại của khu công nghiệp Đồng Văn 3 và khu đô thị Duy Tiên ngay trong quý I/2026. Song song, Taseco Land dự kiến chia cổ tức năm 2026 lên tới 60%, gồm 50% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, nhằm tăng vốn điều lệ và tạo nguồn lực cho các hoạt động đấu thầu, M&A quỹ đất quy mô lớn.