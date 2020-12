Những giá trị “độc bản” tại dinh thự 1000m2 - Ivory Villas & Resort

Nằm tại The Azura – phân khu có cao độ lớn nhất của dự án nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), các căn dinh thự 1000m2 gây ấn tượng bởi những yếu tố "độc bản", không thể trộn lẫn.

Thứ nhất, với diện tích sàn lớn, thiết kế thông thoáng, các căn dinh thự 1000m2 mang đến cho chủ nhân sự sở hữu trọn vẹn và làm chủ một không gian rộng, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn tôn lên những đường nét hiện đại, sang trọng và tinh tế.

Thứ hai, không những sở hữu diện tích lớn nhất trong toàn dự án Ivory Villas & Resort, "độc bản dinh thự" với diện tích lên tới 1000m2 còn nằm ở độ cao gần 200m. Từ độ cao này, chủ nhân có thể phóng tầm nhìn ra toàn cảnh dự án, thấy mỗi căn biệt thự trong quần thể như những áng mây trắng bềnh bồng nép vào sườn đồi giữa bạt ngàn núi rừng Viên Nam hùng vĩ.

Các căn dinh thự 1000m2 chính là điểm tựa hoàn hảo để quan sát sự độc đáo của thiết kế "phi cản trở" tại Ivory Villas & Resort. "Phi cản trở" về tầm mắt – đứng tại bất kỳ căn biệt thự nào tầm nhìn cũng không bị che khuất bởi vật cản. Đây là phong cách được kiến trúc sư trưởng người Pháp Phillip Kozely "đo ni đóng giày" cho dự án sau nhiều tháng tìm hiểu cấu tạo địa thế đất và đi khắp vùng Tây Bắc nhằm tìm tòi văn hoá, gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện từ người dân bản địa.

Cũng từ độ cao này, chủ nhân của các căn dinh thự 1000m2 được tận hưởng không khí trong lành ở một vị thế hiếm có. Đây cũng là một liệu pháp thiên nhiên tích cực để cải thiện các tình trạng về sức khoẻ từ "thể" đến "trí". Vì vậy, các khách hàng khi tới Ivory Villas & Resort đều bày tỏ sự hài lòng về chất lượng không khí tại khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi hơn 2000ha rừng tự nhiên này. Với số lượng giới hạn và các tiện ích độc bản, các căn dinh thự 1000m2 xứng đáng là phiên bản giới hạn của phân khúc nghỉ dưỡng núi tại thị trường Hòa Bình.

Yếu tố "độc bản" thứ ba cũng là yếu tố "lấy lòng" khách hàng đó là, chủ nhân tương lai của các căn dinh thự 1000m2 có thể tùy ý lựa chọn các mẫu thiết kế ấn tượng theo phong cách sáng tạo, hiện đại để tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo, thể hiện đẳng cấp và "chất cá tính" riêng. Đây cũng là sự tôn trọng của chủ đầu tư dành cho khách hàng, để họ tự "thổi hồn" vào mỗi căn nhà và ghi dấu ấn cá nhân, thể hiện đặc cấp với sản phẩm mình sở hữu.

Toàn cảnh phân khu The Azura - Ivory Villas & Resort

Thứ tư, các căn dinh thự 1000m2 nằm tại phân khu The Azura - Ivory Villas & Resort. Ở phân khu này, chủ nhân các căn hộ được tận hưởng những tiện ích đặc quyền độc đáo: nhà hàng The Bistro Hòa Bình; Trung tâm thương mại The Central; Đài Vọng cảnh; vườn hoa Tây Bắc bốn mùa; con đường Thổ Cẩm đậm văn hóa xứ Mường; bể bơi vô cực… cùng các tổ hợp chăm sóc sức khoẻ (spa, yoga, gym…) chuẩn quốc tế.

"Vòng tròn tiện ích" chuẩn mực sẽ phục vụ đầy đủ nhu cầu cho chủ nhân các căn hộ. Công ty CP Việt Mỹ Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng là đơn vị vận hành, quản lý tất cả tiện ích và các dịch vụ tại Ivory Villas & Resort. Do vậy, chất lượng luôn được đảm bảo chuẩn 5 sao, tạo nguồn khai thác hiệu quả, thu lợi nhuận ổn định cho các chủ nhân mua biệt thự để cho thuê & kinh doanh.

Cuối cùng, các căn dinh thự 1000m2 tại phân khu The Azura đang có các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho cả khách hàng có nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai và khách hàng mua để đầu tư, khai thác kinh doanh.

Theo đó, trong tháng 12/2020, khách hàng sẽ nhận được mức hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng, đồng thời được ân hạn nợ gốc lên tới 12 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn và nhận quà tặng lên tới 500 triệu đồng. Đối với khách hàng ủy quyền cho CĐT Archi Reenco Hòa Bình thuê lại, sẽ được cam kết trả trước 15% lợi nhuận, trị giá lên tới 3,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, chủ nhân các căn biệt thự sẽ được tặng thẻ Ivory ID và được sử dụng hệ thống dịch vụ, tiện ích cao cấp tại dự án trong thời gian 3 năm. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua số lượng trên 1 căn, với tỉ lệ chiết khấu lên tới 3%/căn.

Khách hàng bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm các tiện ích tại Ivory Villas & Resort.

Với những giá trị "độc bản", dinh thự 1000m2 tại phân khu The Azura dự án Ivory Villas & Resort đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng độc đáo mới của thành phố Hòa Bình, là nơi du khách và giới thượng lưu lui tới vào mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ.

Thông tin dự án:

Ivory Villas & Resort

Địa chỉ: Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Dự án được quản lý bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Mỹ

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 1900 56 1578

Đăng ký nhận thông tin tại: https://ivoryresort.com

Fanpage: Ivory Villas & Resort

