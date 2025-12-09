Những hình ảnh kinh hoàng trong trận động đất 7,5 độ tại Nhật Bản: Cả thành phố rung chuyển, nhiều người bị thương, 90.000 người sơ tán

Ít nhất 30 người đã bị thương sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tấn công khu vực đông bắc Nhật Bản vào đêm thứ Hai (8/12), buộc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra lúc 23:15 (giờ địa phương) ở độ sâu 50 km, cách bờ biển vùng Aomori khoảng 80 km. Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần, nhưng hiện đã được dỡ bỏ, trong khi sóng cao 70 cm đã được ghi nhận.

Một số dịch vụ tàu hỏa đã bị đình chỉ và hàng nghìn ngôi nhà bị mất điện do hậu quả của trận động đất.

Thành phố Amori rung lắc vì động đất

Các nhà chức trách cũng cảnh báo một dư chấn mạnh hơn có thể xảy ra trong những ngày tới. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, họ kêu gọi công chúng tiếp tục cảnh giác cao độ trong ít nhất một tuần.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phát biểu với người dân bị ảnh hưởng: "Hãy xác nhận lại sự chuẩn bị ứng phó động đất hàng ngày của quý vị, chẳng hạn như đảm bảo cố định đồ đạc và sẵn sàng sơ tán ngay lập tức nếu quý vị cảm thấy rung lắc."

Hãng thông tấn Reuters cho biết khoảng 90.000 cư dân đã được lệnh sơ tán.

Những hình ảnh sau động đất

Chính quyền tỉnh Aomori cho biết khoảng 2.700 ngôi nhà đã bị mất điện. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng đã đình chỉ một số dịch vụ dọc theo bờ biển phía đông bắc.

Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một văn phòng ứng phó trong trung tâm quản lý khủng hoảng của thủ tướng và triệu tập một đội khẩn cấp.

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đánh giá thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó thảm họa khẩn cấp, bao gồm các hoạt động cứu hộ và cứu trợ."

Sau các rung chấn, công ty điện lực Nhật Bản Tohoku Electric Power cho biết không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân Higashidori và Onagawa của họ do trận động đất gây ra.

Các nhà chức trách Nhật Bản cũng thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng không phát hiện bất thường nào tại địa điểm nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hư hại.

Fukushima đã bị hư hại khi một trận động đất mạnh 9,0 độ Richter tấn công ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào ngày 11 tháng 3 năm 2011.

Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản, đã gây ra một trận sóng thần quét qua đảo chính Honshu, giết chết hơn 18.000 người và xóa sổ toàn bộ các thị trấn.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất trên thế giới.

Nước này nằm trên Vành đai Lửa và do đó trải qua khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm.

Đầu năm nay, hội đồng điều tra động đất của Nhật Bản cho biết có 60-90% khả năng một trận siêu động đất sẽ xảy ra ở Rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới. Kịch bản xấu nhất cho thấy nó sẽ gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ và có khả năng giết chết hàng trăm nghìn người.

Các trận động đất dọc theo Rãnh Nankai, một khu vực hoạt động địa chấn trải dài dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, đã từng gây ra cái chết cho hàng nghìn người.

Nguồn: BBC