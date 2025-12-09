Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ
Có 8 loại thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc dưới ngưỡng quy định, thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
Theo thông tin từ Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Cục Thuế), có 8 nhóm nguồn thu khi chuyển vào tài khoản cá nhân sẽ thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập đạt ngưỡng theo quy định, cụ thể như sau:
Cơ quan thuế lưu ý, nếu cá nhân đã thực hiện nghĩa vụ thuế với khoản thu nhập đó trước đó, thì số tiền được chuyển vào tài khoản sau này sẽ không bị tính thuế lại.
Việc hiểu đúng quy định này sẽ giúp người dân chủ động hơn khi nhận tiền vào tài khoản, tránh những hiểu lầm không đáng có, đồng thời thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
