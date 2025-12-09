Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những kiểu gia đình thế này, con cái lớn lên muốn hư hỏng cũng khó

09-12-2025 - 19:40 PM | Sống

Được nuôi dạy trong những kiểu gia đình như thế này, con trẻ lớn lên… muốn hư hỏng cũng khó thật.

Có những gia đình không quá giàu có, không hoàn hảo, không lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nhưng cách họ đối xử với nhau nhẹ nhàng, tôn trọng và đầy yêu thương lại tạo ra một “nền móng tinh thần” mà bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên trong đó cũng rất khó đi lệch khỏi con đường tử tế.

Bởi vì tính cách của trẻ chính là phản chiếu của môi trường sống, và có những môi trường tốt đến mức… muốn hư cũng chẳng có chỗ mà hư.

1. Gia đình mà ba mẹ cư xử với nhau bằng sự tôn trọng

Nhà nào mà tiếng cãi vã ít đi, tiếng cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn một chút, là môi trường mà con trẻ nhìn vào sẽ học theo được cách sống tử tế.

Không phải lúc nào bố mẹ cũng đúng, nhưng họ biết xin lỗi nhau. Không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý, nhưng họ biết ngồi lại đối thoại.

Một đứa trẻ lớn lên trong không khí tôn trọng như vậy thật sự rất khó trở nên thô lỗ, hỗn hào hay ngang ngược.

2. Gia đình biết đặt cảm xúc của con vào trong mọi quyết định

Những đứa trẻ được lắng nghe từ nhỏ sẽ không phải gào thét để được chú ý khi lớn lên.

Khi con buồn, bố mẹ không nói: “Có gì đâu mà khóc”; Khi con sợ, bố mẹ không bảo: “Nín! Xấu hổ quá”; Khi con vui, bố mẹ chia sẻ niềm vui cùng con.

Một đứa trẻ được công nhận cảm xúc sẽ tự biết cách điều chỉnh bản thân. Và khi trái tim đủ đầy, con chẳng cần tìm đến những điều tiêu cực để lấp chỗ trống.

3. Gia đình không coi con là “trung tâm vũ trụ”, nhưng luôn để con thấy mình có giá trị

Không nuông chiều mù quáng.

Không áp đặt độc đoán.

Không yêu thương kiểu “con phải giỏi, con phải ngoan thì mới được khen”.

Thay vào đó là: Giao việc cho con vừa sức; Động viên hơn là chỉ trích; Dạy con chịu trách nhiệm thay vì dọa nạt.

Lớn lên trong môi trường công bằng và rõ ràng như vậy, rất khó để trẻ trở thành người vô tâm hay ích kỷ.

4. Gia đình sống an nhiên - không lạnh lẽo, không nặng nề

Nhà càng ấm, con càng vững.

Một ngôi nhà có những bữa cơm đơn giản nhưng đầy tiếng cười, có những lời hỏi han nhỏ bé mỗi tối, có những cái ôm chẳng cần lý do, đó chính là liều vaccine mạnh nhất bảo vệ con khỏi những cám dỗ xấu bên ngoài.

Đứa trẻ nào sống trong mái ấm như vậy đều hiểu giá trị của yêu thương và an lành, và hầu hết sẽ không nỡ đánh đổi điều đó để chạy theo những thứ nhất thời.

5. Gia đình mà người lớn không chỉ là những người “dạy đạo lý”

Những đứa trẻ không hư vì… chúng nhìn thấy bố mẹ tử tế mỗi ngày.

Con thấy bố mẹ chăm chỉ làm việc, con học được trách nhiệm. Con thấy bố mẹ đối xử tốt với ông bà, con học được lòng biết ơn. Con thấy bố mẹ sống đúng, con tự nhiên cũng muốn sống đúng.

Không cần la mắng, không cần triết lý, tấm gương là bài học hiệu quả nhất.

Kết lại

Không phải đứa trẻ nào lớn lên trong gia đình tốt cũng thành công rực rỡ. Nhưng chắc chắn, chúng có một nền tảng nhân cách vững vàng, một tâm hồn đủ sáng để không bị bóng tối nuốt chửng.

Được nuôi dạy trong những kiểu gia đình như thế này, con trẻ lớn lên… muốn hư hỏng cũng khó thật .

3 kiểu gia đình này có nhiều khả năng nuôi dạy con cái thông minh hơn: Gia đình bạn có nằm trong số đó không?

Theo Mộc Thanh

Thanh niên Việt

