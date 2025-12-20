Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20-12-2025 - 15:11 PM | Thị trường

Nhiều loại quả có tạo hình và màu sắc độc lạ được người tiêu dùng săn đón để trưng bày và làm quà biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán.

Bưởi đỏ

Bưởi đỏ "tiến vua" là một trong những mặt hàng được nhiều khách săn lùng để làm quà biếu hoặc bày mâm ngũ quả trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, loại trái cây này có giá dao động 120.000 - 350.000 đồng/quả, tùy theo kích thước. Một số nơi bán bưởi đỏ theo kg, giá khoảng 70.000 - 200.000 đồng/kg.

Bưởi đỏ là mặt hàng hút khách mỗi dịp Tết. (Ảnh: FB Hiền Myn)

Đáng chú ý, thị trường Tết năm nay có sự xuất hiện của bưởi đỏ trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ. Do số lượng hạn chế nên dòng bưởi cao cấp này đắt hơn bưởi bình thường, giá từ 500.000 đồng/quả. Cá biệt, những quả bưởi đỏ hữu cơ đạt chuẩn cao nhất, nặng khoảng 1,6 - 1,9 kg, hình dáng đẹp, mùi thơm rõ có thể được bán với giá khoảng 2 triệu đồng/trái. Quá trình trồng bưởi đỏ hữu cơ không sử dụng hóa chất. Cây được nuôi dưỡng bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Bưởi đỏ Luận Văn (Thanh Hóa), từng là sản vật quý dùng để tiến vua. Khi còn non, trái bưởi có màu xanh, sau đó chuyển vàng và dần sang đỏ khi chín. Nếu được bảo quản đúng cách, bưởi đỏ có thể trưng bày trong suốt dịp Tết kéo dài 2 - 4 tháng.

Chuối hình bàn tay Phật

Đón đầu xu hướng dịp Tết Nguyên đán 2026, các nhà vườn ở Đồng Nai đưa ra thị trường loại chuối bàn tay Phật. Loại chuối có hình dáng độc đáo này giá khoảng 60.000 đồng/nải.

Chuối bàn tay Phật. (Ảnh: Người lao động)

Với hình dáng các trái gắn kết tự nhiên như bàn tay và đặc tính chín từng trái thay vì chín hàng loạt, chuối bàn tay Phật được xem là mặt hàng được ưa chuộng cho mâm ngũ quả ngày Tết.

Người ta tin rằng dâng chuối bàn tay Phật lên bàn thờ sẽ mang lại bình an, tài lộc và sức khỏe cho gia đình.

Bưởi tạo hình

Bưởi hồ lô tạo hình tài lộc, khắc chữ “Phúc - Lộc - Thọ”, “Tài - Lộc” nhiều năm nay đã trở thành “đặc sản” mỗi dịp Tết. Không chỉ tạo hình, bưởi hồ lô còn được nâng cấp với các mẫu khắc chữ thư pháp tinh xảo, kết hợp họa tiết linh vật của năm, tạo nên sự mới mẻ.

Giá mỗi cặp bưởi dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, tùy kích thước và độ sắc nét của chữ.

Bưởi tạo hình luôn hút khách dịp Tết. (Ảnh: Facebook)

Dù giá cao nhưng mặt hàng này vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn bởi ý nghĩa may mắn, sung túc. Không ít người còn đặt bưởi Tài Lộc tại vườn trước cả tháng vì sợ "cháy hàng".

Dưa hấu thỏi vàng

Dưa hấu thỏi vàng thường xuyên hút khách. (Ảnh: Greenfood)

Mỗi dịp Tết, dưa hấu thỏi vàng lại trở thành mặt hàng hút khách dịp bởi ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng. Ngoài ra, với hình dáng độc lạ, ấn tượng (in chữ Tài, Lộc, Phúc), những trái dưa hấu thỏi vàng tạo nên vật phẩm trưng bày, biếu tặng sang trọng.

Mỗi cặp dưa hấu tạo hình có giá từ 800.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

