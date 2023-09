Những lý do sẽ khiến bạn "lạc lối" ở Lotte Mall Hồ Tây, tổ hợp ăn chơi mới toanh hot nhất Hà Nội hiện tại

Sau gần 2 tháng kể từ khi ra mắt, vào ngày 22/9 vừa qua, Lotte Mall West Lake Hanoi (được mọi người gọi tắt là Lotte Mall) đã chính thức khai trương. Sau thời gian chạy thử, hiện tại Lotte Mall đã hoàn thiện hơn, dần khắc phục những nhược điểm mà khách hàng phản ánh trước đó.

Không quá khó đoán khi Lotte Mall tiếp tục thu hút những lượt khách đông đúc, đặc biệt là vào 2 ngày cuối tuần. Không ít người đùa rằng, vào đây không cẩn thận là "lạc lối" vì có quá nhiều chỗ chơi, không biết nên chơi cái gì trước, cái gì sau. Không phải tự nhiên mà có những nhận xét như vậy, hãy xem ngay những lý do dưới đây để biết vì sao, đồng thời để biết cách vui chơi "tới bến" ở khu tổ hợp thương mại này nhé!

1. "Lạc lối" theo đúng nghĩa đen

Bởi Lotte Mall West Lake Hanoi có tận 7 tầng bao gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm với diện tích lên đến 222.000 m2. Nghe tới đây thôi, là thấy có thể vi vu cả ngày trong đó để tìm hiểu và khám phá rồi đúng không?

Diện tích rộng với 7 tầng có thể khiến bạn "lạc lối"

2. Ăn uống tưng bừng ở khu Food Court

Khu Food Court chính là vị trí tập trung các hàng ăn uống tại Lotte Mall Hồ Tây. Một loạt các thương hiệu hàng quán nổi tiếng, từ Haidilao Pizza 4P's, rồi Dookki, Yutang, Wulao, Dozo Sushi hay phở Thìn Lò Đúc... Đặc biệt phải kể đến nhà hàng nướng Hàn Quốc Leechadol cùng màn tạo trend cực đỉnh với bánh đồng xu phô mai đang rất hot hiện nay...

Khu vực ăn uống với rất nhiều món đa dạng

3. Cà phê, trà sữa chill chill cũng có cả loạt thương hiệu

Ăn uống no say xong thì ai cũng muốn tìm ngay một hàng cà phê hoặc trà sữa để ngồi nhâm nhi đúng không? Xin bật mí rằng Lotte Mall Tây Hồ lại có quá nhiều lựa chọn thú vị: Là nơi toạ lạc của cơ sở Stabucks thứ 100, sự xuất hiện của Ten Thousand - nổi tiếng là một trong ba quán cà phê hàng đầu New York lần đầu tiên khai trương tại Đông Nam Á. Ngoài ra là một loạt tên tuổi nổi tiếng trong làng cà phê và trà sữa như KOI Thé, Cafe Giảng, Là Việt Coffee, Highlands...

Hàng loạt thương hiệu cà phê, trà sữa góp mặt

4. Điểm đến cho các tín đồ shopping

Nếu thiếu đi phần này thì quá là thiếu sót rồi nhỉ? Thiếu làm sao được cơ chứ. Gọi Lotte Mall là "thiên đường shopping", vì ở Lotte Mall có quá nhiều thương hiệu mua sắm: Acmé De La Vie (ADLV), MLB, Pull & Bear, Zara, Muji, UNIQLO, Marhen.J, Maison Margiela, Lush...

Nơi "tung hoành" cho các tín đồ shopping

5. Khu vui chơi dành cho các bạn nhỏ

Đây chính là lý do mà nhiều gia đình thích đi Lotte Mall, vì ở đây cũng có rất nhiều khu vui chơi giải trí kết hợp giáo dục lý thú dành riêng các bạn nhỏ.

Khu vực dành cho các bạn nhỏ thu hút các gia đình

6. Tổ hợp văn hoá lần đầu tiên xuất hiện trong một trung tâm thương mại

Đây được xem như điều đặc biệt nhất và không thể bỏ qua khi tới Lotte Mall Hồ Tây. Đó là Culture Avenue - tổ hợp giải trí siêu "độc" siêu cool, hội tụ hàng loạt thương hiệu đồ thủ công nghệ thuật như Crabit Notebuck, Note - The Scent Lab, Flower of Hand, Tiệm Tạp Hóa Nhà May, Cheapie Art, Gốm Chi…, nơi các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo xả stress. Đặc biệt, đây chính là vị trí của chiếc cầu thang xoắn ốc, điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Vị trí đặc biệt tại Lotte Mall Hồ Tây thu hút nhiều người

7. Ngắm khung cảnh Thủ đô ở Sky Garden

Khu vườn trên cao Sky Garden rộng 4.500m² nằm trên phần mái của trung tâm thương mại, mở ra tầm nhìn toàn cảnh khu vực phía Tây tráng lệ của Thủ đô. Đây là một trải nghiệm rất thú vị, hơn nữa cũng rất phù hợp cho những ai mê "sống ảo".

8. Triển lãm nghệ thuật: vừa ngắm vừa check-in "sống ảo"

Khu vực triển lãm nghệ thuật này thì nằm ngay tại sảnh chính của tòa nhà văn phòng. Nơi đây có các tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng và đổi mới liên tục theo concept nhất định tại mỗi thời điểm.

Khu vực triển lãm với nhiều tác phẩm nghệ thuật

9. Tham quan thế giới dưới đáy đại dương ở thuỷ cung

Dù có một vài nhược điểm, song không thể phủ nhận rằng thuỷ cung tại Lotte Mall Hồ Tây vẫn thu hút không ít vị khách. Được biết, đây là thuỷ cung lớn nhất Hà Nội thời điểm hiện tại, có quy mô rộng lên đến 9.000m2 với 67 bể trưng bày, là ngôi nhà chung của hơn 400 loài và 31.000 sinh vật biển đến từ khắp nơi trên thế giới.

Được biết, đây là thuỷ cung lớn nhất Hà Nội thời điểm hiện tại

10. Và hàng loạt các hoạt động thú vị khách như xem phim, studio tự chụp ảnh... để cho bạn khám phá

Còn rất nhiều hoạt động vui chơi khác tại Lotte Mall Hồ Tây

Với chừng ấy lý do, cũng nên ghé Lotte Mall ít nhất 1 lần nhỉ?