Những người có tên trong danh sách sau chú ý: Đã nằm trong diện tạm hoãn xuất cảnh của Cơ quan Thuế

Ngày 8/6/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk và Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi đã công khai danh sách 34 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Đắk Lắk và Thuế tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

STT Tên NNT Nơi làm việc MST tổ chức Số tiền thuế nợ Ngày QĐ Cơ quan ban hành QĐ 1 Nguyễn Thị Kim Hiền Công ty TNHH XNK Kim Hiền 4401025094 30.943.365 đồng 4/6/2026 Thuế tỉnh Đắk Lắk 2 Phùng Xuân Bảy Cong ty CP 520 4400375836 1.739.550.360 đồng 4/6/2026 Thuế tỉnh Đắk Lắk 3 Nguyễn Văn Đài Công ty Cổ phần 30-4 4400341202 1.024.338.721 đồng 4/6/2026 Thuế tỉnh Đắk Lắk 4 Huỳnh Ngọc Trúc Công ty TNHH XD Hồng Phát 4400317986 363.071.165 đồng 4/6/2026 Thuế tỉnh Đắk Lắk 5 Nguyễn Tăng Phương Công ty TNHH Liên Danh Khai thác SX Khoáng sản Quốc Bảo - 55 4400978182 12.000.000 đồng 4/6/2026 Thuế tỉnh Đắk Lắk 6 Phan Phú Việm Công ty TNHH Nông Lâm Hồng Hà 4400348198 35.272.140 đồng 4/6/2026 Thuế tỉnh Đắk Lắk 7 Nguyễn Minh Đức Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Đức 4300666366 667.290 đồng 5/6/2026 Thuế CS1 tỉnh Quảng Ngãi 8 Lê Thị Kim Dung Hộ kinh doanh Lê Thị Kim Dung 4300729457 300.000 đồng 5/6/2026 Thuế CS1 tỉnh Quảng Ngãi 9 Nguyễn Viết Thùy Trang Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Thùy Trang 8356246787 4.161.000 đồng 5/6/2026 Thuế CS1 tỉnh Quảng Ngãi 10 Phạm Thị Hạnh Hộ kinh doanh Phạm Thị Hạnh 4300791832 7.320.105 đồng 5/6/2026 Thuế CS1 tỉnh Quảng Ngãi 11 Bùi Vũ Thúy Nga Hộ kinh doanh Bùi Vũ Thúy Nga 4300768897 2.090.000 đồng 5/6/2026 Thuế CS1 tỉnh Quảng Ngãi

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Điều 3 Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, các trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định;

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định.

Quy trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Khi xác định người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:

- Ban hành Thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

- Ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh gửi cho người nộp thuế nếu sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đồng thời gửi văn bản đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp thực hiện.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ:

- Ban hành Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

- Gửi ngay thông tin đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để hủy áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Hình thức gửi Thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến người nộp thuế thông qua các hình thức:

- Tài khoản giao dịch thuế điện tử;

- Ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile;

- Địa chỉ thư điện tử (email) đã đăng ký với cơ quan thuế;

- Hoặc được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế trong trường hợp không thể gửi bằng phương thức điện tử.