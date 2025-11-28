Những người dân nào ở Hà Nội sẽ nhận được 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Hà Nội hỗ trợ 60.000 đoàn viên, lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sẽ có 60.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình chăm lo Tết năm nay, nhằm bảo đảm mọi công nhân, lao động đều có một mùa xuân đủ đầy, ấm áp.

Theo kế hoạch, LĐLĐ Hà Nội ưu tiên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị mất việc, giảm giờ làm hoặc bị nợ lương, nợ thưởng. Người thuộc diện gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê đón Tết hoặc phải ở lại doanh nghiệp làm việc dịp Tết cũng được đưa vào danh sách ưu tiên. Riêng các trường hợp được lãnh đạo thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết sẽ nhận thêm suất quà trị giá 300.000 đồng.

Năm nay, Chợ Tết Công đoàn sẽ được mở tại hai điểm: khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc từ ngày 31/1 đến 1/2/2026 và tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (phường Cửa Nam) trong hai ngày 7–8/2/2026.

Tại đây, người lao động sẽ được nhận 6.000 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng cùng 6.000 suất quà “0 đồng” trị giá 300.000 đồng. Tất cả hàng hóa, nhu yếu phẩm tại chợ sẽ được giảm giá tối thiểu 10%.

Bên cạnh hình thức hỗ trợ trực tiếp, LĐLĐ Hà Nội còn triển khai 9.300 phiếu mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử nhằm tạo điều kiện cho người lao động không có điều kiện nhận phiếu trực tiếp tại chợ Tết.

Tại 84 công đoàn xã, phường, chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí mang đậm không khí Tết truyền thống như văn nghệ, tặng quà, thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và bốc thăm trúng thưởng. Đây là hoạt động thường niên nhằm gắn kết đoàn viên, tạo không gian vui tươi trước thềm năm mới.

Để hỗ trợ người lao động về quê sum họp, LĐLĐ Hà Nội sẽ bố trí 30 chuyến xe miễn phí đưa 1.200 lao động từ Khu công nghiệp Thăng Long về các tỉnh, khởi hành ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp). Ngoài ra, 5.500 người lao động khác sẽ được hỗ trợ tiền vé từ 300.000 – 700.000 đồng, tùy theo địa phương, bao gồm cả các tỉnh miền Nam và miền núi phía Bắc.

LĐLĐ thành phố cũng khuyến khích các công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” cho những công nhân ở lại Hà Nội làm việc, thông qua bữa cơm tất niên Công đoàn hoặc các hoạt động vui xuân, giúp người lao động đón Tết đủ đầy dù xa quê.