Những người liên quan sàn giao dịch tiền ảo này cần nhanh chóng đến Cơ quan Công an trình báo

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), chiếm đoạt trái phép hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Qua công tác điều tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Sau đó chúng hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng PAYN trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo tỷ lệ 5%–9% mỗi tháng tùy gói đầu tư. Lợi nhuận được thanh toán bằng PAYN, sau đó người đầu tư có thể đổi sang USD trên sàn FMCPAY.com và tiếp tục quy đổi thành USD hoặc VNĐ.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội. (Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ)

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng đưa thông tin gian dối rằng đồng PAYN được giao dịch hợp pháp tại Mỹ và có thể thanh toán vé máy bay, đặt phòng khách sạn, dù thực tế không có đơn vị nào chấp nhận.

Để mở rộng mạng lưới, Hạ bắt tay với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để thu hút nhà đầu tư. Nhờ thủ đoạn tinh vi, chúng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt trái phép hàng tỷ USD.

Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều địa phương, đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Hiện, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, thu hồi tối đa tài sản cho bị hại và kêu gọi các đối tượng ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp. Đồng thời người dân tuyệt đối không tham gia vào các dự án không rõ ràng để tránh sập bẫy những đường dây lừa đảo tinh vi.

(Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)